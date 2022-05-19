ظهرت بفستان مكشوف الصدر.. ميريام فارس تُثير الجدل برقصها في أحد الأعراس شاهدوا الفيديو

نشرت الفنانة ميريام فارس فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيه وهي تغني وترقص في أحد الأعراس الذي أقيم في البحرين.

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A post shared by Myriam Fares (@myriamfares)





وقد أثار رقص ميريام ضجة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما لفتت إطلالتها الأنظار، حيث ارتدت فستانا ناعما باللون الأسود يتميز بفتحة عند منطقة الصدر.

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A post shared by Myriam Fares (@myriamfares)





واعتمدت ميريام تسريحة شعر ناعمة وماكياجا ناعما. ما رأيكم بإطلالتها؟