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المرأة

ظهرت بفستان مكشوف الصدر.. ميريام فارس تُثير الجدل برقصها في أحد الأعراس شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
19-05-2022 | 02:30
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نشرت الفنانة ميريام فارس فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيه وهي تغني وترقص في أحد الأعراس الذي أقيم في البحرين.

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A post shared by Myriam Fares (@myriamfares)


 
 

وقد أثار رقص ميريام ضجة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما لفتت إطلالتها الأنظار، حيث ارتدت فستانا ناعما باللون الأسود يتميز بفتحة عند منطقة الصدر.

A post shared by Myriam Fares (@myriamfares)


 
 

واعتمدت ميريام تسريحة شعر ناعمة وماكياجا ناعما. ما رأيكم بإطلالتها؟

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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