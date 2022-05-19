يسرا لعادل إمام: "عايزة أشتغل معاك يا أستاذ تاني"

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خلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج "التاسعة" من تقديم الإعلامي يوسف الحسيني ويعرض عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، وجهت الفنانة الكبيرة يسرا رسالة إلى الفنان عادل إمام طالبته فيها بالعودة للتمثيل وتقديم عمل جديد قائلة: "يلا بقى ارجعلنا هنموت عاوزين نشوفك تاني وأنا عاوزة اشتغل معاك يا أستاذ يلا يا أستاذ".وتحدثت يسرا عن بداية معرفتها بالفنان عادل إمام قائلة: "هو صديق وزميل وأستاذ، أول لقاء بيننا منذ زمن طويل عملنا معا في فيلمين لا يعرضان كثيرا "شباب يرقص فوق النار" و"أذكياء لكن أغبياء".وتابعت: "العمل مع عادل إمام يفرق كتير عن العمل مع أي فنان آخر، الكواليس معه مختلفة يحفظ أسامي كل الموجودين وكل العاملين، شخصية جميلة يضيف سعادة لأي شخص يعمل معه، بقدر ما يكونوا خائفين من العمل معه للوقوف أمامه هو اسم يشعرك بالخوف، لكن في نفس الوقت ما إن يكسر هذا الحاجز ويؤمن بالموهبة التي تقف أمامه يعطي كل الفرص".وأكملت: "أغلب النجوم الآن عملوا مع عادل إمام وأعطاهم الفرصة التي جعلتهم نجوماً الآن".وعن سبب نجاحه قالت: "ما صنع اسم عادل إمام هو ذكاؤه وثقافته وحبه للفن وإحساسه بالمسئولية، هو لم يأخذ الفن كمهنة كسب من ورائها أو يحصل على الشهرة بل مؤمن أنه رسالة كبيرة ومهمة ومن خلاله يستطيع قول كل شيء".