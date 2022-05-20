مباشرة على الهواء... بعد النقاب ممثلة سعودية تتخلى عن الحجاب! (فيديو)

بعد أن تخلت الممثلة والإعلامية السعودية نصرة الحربي عن النقاب، ها هي تتخلى علنًا عن الحجاب، حيث بررت فعلتها بطريقةٍ صادمة.

في التفاصيل، ظهرت النجمة السعودية عبر مقطع فيديو خلال تفاعلها مع الجمهور، ففوجئت بتعليق من إحدى متابعاتها تقول لها: ”نفهم من الفيديو إنك بكرة بتخلعي الحجاب“، لترد عليها سريعا: ”ليه من بكرة .. من اليوم“، ثم خلعته أمام المتابعين.

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ثم أوضحت بعد ذلك في رسالة وثقتها على صورة لها دون حجاب: ”أنا إنسانة غير محجبة بالواقع، لكن كنت ألبسه على سناب علشان لا أستفز الرأي العام، ويهمني أنني أحترم الناس الذين يتابعونني، لكن من فترة والتعليقات بعضها فيها تنمر وتطفل على حياتي الشخصية“.

وكانت نصرة الحربي قد أعلنت في وقت سابق أنها ارتدت الحجاب والنقاب عن قناعة، وأضافت حينها، أي عام 2018: ”نسترجع مع بعض، أنا وأنتم ذكريات فرحي الجميل مع حبيبي الله يحفظلي ياه يا رب ويخليلي ياه يا رب“.

(العراب)