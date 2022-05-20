طفلة "ذا فويس كيدز" وصاحبة الصوت الحنون أصبحت شابة.. شاهد كيف بدت! (صورة)

انتشرت عبر واقع التواصل الاجتماعي صورة لطفلة برنامج ذا فويس كيدز، التي انضمّت إلى فريق الفنان المصري الشهير تامر حسني، حيث بدت أنّها تغيرت كثيرًا.



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ها هو اليوم يحمل صورة جديدة لها، حيث بدت ملامحها أجمل من قبل، وأصبحت شابة. إنّها جورية حمدي، الطفلة التي عرفها العالم، ذات البراءة الكبيرة والإحساس والصوت الجميلين.ها هو اليوم يحمل صورة جديدة لها، حيث بدت ملامحها أجمل من قبل، وأصبحت شابة.

(العراب)