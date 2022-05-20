نادين الراسي تُفاجئ الجميع بشكلها الجديد.. تغيرت كثيراً والجمهور:"شو عاملة"؟ (صورة)

نشرت الممثلة نادين الراسي صورة جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

ولفتت نادين الأنظار بجمالها وإطلالتها حيث ارتدت "كروب توب" أسود مع بنطال أسود وجاكيت باللون الأبيض.

واعتمدت نادين تسريحة الضفائر وماكياجا ناعما.

وانهالت التعليقات المُثنية على صورة نادين، وأكد المتابعون انها تغيرت كثيرا في الفترة الأخيرة وازدادت جمالا. ومن بين التعليقات: "جميلة كأنك بنت 14، وشو عاملة حليانة".

يُذكر ان نادين خسرت في الفترة الأخيرة الكثير من وزنها هذا الأمر واضح في إطلالاتها الأخيرة.