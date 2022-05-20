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المرأة

نادين الراسي تُفاجئ الجميع بشكلها الجديد.. تغيرت كثيراً والجمهور:"شو عاملة"؟ (صورة)

Lebanon 24
20-05-2022 | 00:12
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نشرت الممثلة نادين الراسي صورة جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

ولفتت نادين الأنظار بجمالها وإطلالتها حيث ارتدت "كروب توب" أسود مع بنطال أسود وجاكيت باللون الأبيض.

 

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A post shared by نادين الراسي Nadinealrassi (@nadinealrassi)


 
 

واعتمدت نادين تسريحة الضفائر وماكياجا ناعما.

 

وانهالت التعليقات المُثنية على صورة نادين، وأكد المتابعون انها تغيرت كثيرا في الفترة الأخيرة وازدادت جمالا. ومن بين التعليقات: "جميلة كأنك بنت 14، وشو عاملة حليانة".

 

يُذكر ان نادين خسرت في الفترة الأخيرة الكثير من وزنها هذا الأمر واضح في إطلالاتها الأخيرة.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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