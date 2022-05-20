جمال زوجة الممثل باسم مغنية يخطف الأضواء.. تعرفوا إليها (صور)

نشر الممثل باسم مغنية صورة عبر حسابه الخاص على تطبيق انستغرام، ظهر فيها برفقة زوجته شيرين منسى وعلق عليها قائلاً: "أنا وحياتي".

وظهرت شيرين من دون ماكياج ولفت المتابعون نعومة وجهها.

وشيرين عرفت الشهرة بدورها كأخصائية تغذية، وكوجه إعلاني وتشارك أيضاً في بعض الاعمال المصورة.