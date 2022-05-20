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المرأة

جمال زوجة الممثل باسم مغنية يخطف الأضواء.. تعرفوا إليها (صور)

Lebanon 24
20-05-2022 | 04:00
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نشر الممثل باسم مغنية صورة عبر حسابه الخاص على تطبيق انستغرام، ظهر فيها برفقة زوجته شيرين منسى وعلق عليها قائلاً: "أنا وحياتي".

 

وظهرت شيرين من دون ماكياج ولفت المتابعون نعومة وجهها.

 

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A post shared by Bassem Moughnieh باسم مغنية (@bassemmoughnieh)


 

وشيرين عرفت الشهرة بدورها كأخصائية تغذية، وكوجه إعلاني وتشارك أيضاً في بعض الاعمال المصورة.

 
 
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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