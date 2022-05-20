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المرأة

تخضع للعلاج الطبيعي.. آخر تطورات حالة أنغام الصحية

Lebanon 24
20-05-2022 | 14:00
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كشفت مصادر قريبة من الفنانة أنغام عن تحسّن حالتها الصحية بعد خضوعها لجراحة دقيقة في الكتف، وأنها تتابع العلاج الطبيعي في المنزل.

وكانت أنغام قد طمأنت جمهورها من خلال حسابها في "تويتر" قائلةً: "شكراً من قلبي على كل كلمه حلوة وكل دعاء من القلب اهتمامكم ودعائكم ومحبتكم رفعت عني كتير من الألم وساعدتني، ممتنة لكم لكل أهلي وأصحابي وأحبابي... ألف شكر وربنا يبعد عنكم كل شر ويمتّعكم بالصحة".
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يُذكر أن أنغام كانت قد تعرّضت لأزمة صحية نُقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات، وكشفت عنها خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدّمه الإعلامي عمرو أديب على قناة "mbc مصر" الفضائية، قائلةً: "أجريت جراحة دقيقة في الكتف؛ نتيجة معاناتي من آلام شديدة في أوتار الكتف حيث عانيت من قطع في الوتر وهناك وتر آخر على وشك الانقطاع ولا بد من إجراء العملية الجراحية"، مشيرة إلى أنها أُصيبت بهذه الحالة منذ عام ٢٠١١، ولكنها كانت تعيش على المسكّنات.

وكانت أنغام قد طرحت أحدث أغانيها "لوحة باهتة" عبر "يوتيوب"، وهي من كلمات نادر عبد الله وألحان عامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، في تعاون جديد مع الشاعر نادر عبد الله، وذلك بعدما تعاونت معه مطلع 2019 من خلال ألبومها "حالة خاصة جداً"، حيث كتب لها أغنية "يا ريتك فاهمني"، والتي أحدثت ضجة بمجرد طرحها على "يوتيوب"، بالتزامن مع عيد الحب الماضي.
المصدر: لها
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