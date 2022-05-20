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المرأة

للمراهقات.. 4 خطوات لعلاج مشاكل البشرة

Lebanon 24
20-05-2022 | 16:00
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عندما تصلين إلى مرحلة المراهقة، هناك الكثير من المرح المرتبط بهذه السنوات التكوينية من حياتكِ، ومع ذلك هناك عدد من التغيرات والضغوط التي تؤثر على استمتاعكِ بهذه الفترة، من أبرزها تغير الهرمونات وتأثيرها على صحة الجلد وجمال البشرة.
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وتؤدي الطفرات الهرمونية إلى زيادة نشاط الغدد الدهنية، ما يجعل البشرة دهنية، ويؤدي إلى ظهور تلك المسام الكبيرة، والرؤوس السوداء، وأخيراً حب الشباب، وهذا يجعل فترة المراهقة أصعب فترة في ما يتعلق بجلدكِ. في هذا التقرير، سوف نكشف لكِ بعض الخطوات التي تساعدكِ في معالجة هذه المشاكل.

1 . التنظيف 
من أهم وأولى خطوات العناية بالبشرة، عندما يتعلق الأمر بسنوات المراهقة، أول شيء يجب عليكِ فعله عند الاستيقاظ في الصباح لتنظيف المسام أو الجلد من الزيوت المتراكمة خلال الليل، اختاري جل أو منظفاً رغوياً، إذ يمكن أن تنسد مسامك بسبب العرق والأوساخ حتى أثناء النهار، ما يجعل التنظيف في المساء بنفس الأهمية.


2 . التحكم في الزيت 
لا أحد يحب المشي مع وجود طبقة من الزيت على بشرته، لذلك هناك حل بسيط، اتبعي عملية من ثلاث خطوات للتحكم في كمية الزيت التي تخرجها بشرتكِ المراهقة. 
· استخدام منظف أساسه الساليسيليك.
· استخدام برايمر خالٍ من الزيت، في حالة تطبيق منتجات تجميل.
· حافظي على استخدام المناديل الورقية، لامتصاص الزيت الزائد طوال اليوم. 

3 . الحماية من أشعة الشمس 
من الأفضل أن تبدئي مبكراً في تطبيق كريم الحماية من أشعة الشمس، لذا قبل أن تغادري إلى مدرستكِ، يمكنكِ وضع واقٍ من الشمس واسع الطيف مع عامل حماية من الشمس 30، أو أعلى، على جميع المناطق المكشوفة، واحتفظي به في حقيبتكِ، بحيث يمكن وضعه عند الحاجة. 

4 . تجنبي حفر الحبوب 
مهما كانت مغرية، لا تستسلمي للحافز للتخلص من حب الشباب والبثور يدوياً، فلن يؤدي ذلك إلى ندب وجهك فحسب، بل سيؤدي أيضاً إلى نشر العدوى بطريقة أخرى، بدلاً من ذلك اطلبي المساعدة من طبيب مختص، حيث قد تستفيدين من المنظفات الموصوفة أو الأدوية، بدلاً من استخدام المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية. 

يعد الحفاظ على روتينكِ البسيط واتباع أسلوب حياة ونظام غذائي صحي هو كل ما تحتاجينه للحصول على بشرة صحية، والحفاظ عليها في فترة المراهقة.
المصدر: زهرة
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