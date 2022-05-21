نادين الراسي بفستان مُثير وقصير جدّاً... شاهدوا كيف جلست على شاطىء البحر! (صورة)

نشرت الممثلة نادين الراسي، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها وهي جالسة على الرمل في أحد الشواطىء، بينما ارتدت فستاناً قصيراً، فيما كانت تستمتع بأشعة الشمس.

Advertisement