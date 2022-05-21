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المرأة

نادين الراسي بفستان مُثير وقصير جدّاً... شاهدوا كيف جلست على شاطىء البحر! (صورة)

Lebanon 24
21-05-2022 | 02:47
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نشرت الممثلة نادين الراسي، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها وهي جالسة على الرمل في أحد الشواطىء، بينما ارتدت فستاناً قصيراً، فيما كانت تستمتع بأشعة الشمس.
 
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نادين الراسي

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