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المرأة
نادين الراسي بفستان مُثير وقصير جدّاً... شاهدوا كيف جلست على شاطىء البحر! (صورة)
Lebanon 24
21-05-2022
|
02:47
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نشرت الممثلة نادين الراسي، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها وهي جالسة على الرمل في أحد الشواطىء، بينما ارتدت فستاناً قصيراً، فيما كانت تستمتع بأشعة الشمس.
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