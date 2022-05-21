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المرأة

بطلة مسلسل "باب الحارة" تخطف الانظار من دبي بفستان أصفر مُثير والكعب العالي! (صورة)

Lebanon 24
21-05-2022 | 04:27
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نشرت بطلة مسلسل "باب الحارة" الممثلة ليليا أطرش، صوراً عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، لجلسة تصوير خضعت لها في دبي. فظهرت بفستان أصفر مُثير، مع كعب أسود عالٍ.
 
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ليليا أطرش

باب الحارة

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