بطلة مسلسل "باب الحارة" تخطف الانظار من دبي بفستان أصفر مُثير والكعب العالي! (صورة)

نشرت بطلة مسلسل "باب الحارة" الممثلة ليليا أطرش، صوراً عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، لجلسة تصوير خضعت لها في دبي. فظهرت بفستان أصفر مُثير، مع كعب أسود عالٍ.

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