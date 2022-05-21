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المرأة
يسرا تنهار في البكاء بعد إلقاء نظرة الوداع على سمير صبري
Lebanon 24
21-05-2022
|
11:00
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حرصت الفنانة يسرا فور سماعها خبر وفاة الفنان الكبير سمير صبري، على التواجد في الفندق الذي توفي فيه لإلقاء نظرة الوداع على الراحل، وفور رؤيته انهمرت في البكاء وسط حالة من الصدمة التي سيطرت عليها.
ونعت يسرا الفنان الراحل، من خلال صورة لهما معاً نشرتها على حسابها الخاص بـ"تويتر"، عبّرت من خلالها عن حزنها الشديد لوفاة صديقها بكلمات مؤثرة، قائلة: "فقدت صديقي وأخويا وحبيبي وسندي القدير سمير صبري، إحنا فقدنا قيمة فنية واجتماعية عظيمة، ولن تعوض.. هتوحشني يا أغلى الناس ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته".
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المصدر: لها
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