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المرأة

منى زكي بإطلالة مختلفة في أحدث ظهور.. بدت حزينة (صورة)

Lebanon 24
21-05-2022 | 14:00
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حضرت النجمة منى زكي حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي السينمائي الـ70، وظهرت بلوك مختلف وجديد. وظهرت منى زكي بشعر طويل عن آخر ظهور لها في شهر رمضان 2022، وتركت غرتها على جبينها.

واختارت منى زكي ملابس بألوان حيادية سوداء حزنا على رحيل النجم سمير صبري.
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ومن ناحية أخرى، يُعرض حاليا في دور السينما فيلم "العنكبوت" من بطولة منى زكي وعدد من النجوم منهم أحمد السقا، محمد ممدوح، ظافر العابدين
المصدر: نواعم
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