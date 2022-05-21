للعناية بالبشرة صيفًا.. 5 أغذية غنية بالكولاجين

في فصل الصيف، يعاني البعض من شحوب للبشرة أو اسمرارها أو ظهور حب الشباب والبثور بسبب الجفاف الشديد وارتفاع درجات الحرارة وما يصاحبهما من عرق، وجميعها عوامل تؤدي إلى تسريع عملية شيخوخة البشرة، بحسب ما جاء في تقرير نشره موقع NDTV.

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الأطعمة الغنية بالكولاجين

تنصح استشارية التغذية روبالي داتا بأنه "من المهم الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالكولاجين لمنع بشرتنا من الشيخوخة، بخاصة أن انخفاض الكولاجين يؤدي إلى المعاناة من مشاكل مثل تيبس المفاصل وهشاشة العظام". يوضح التقرير أن هذا هو السبب في أن خبراء الصحة ينصحون بشرب جالونات من الماء للحفاظ على توازن الماء في أجسامنا، إلا أن مجرد شرب الماء لا يكفي للحصول على بشرة صحية، إذ تحتاج أيضًا إلى بروتين يسمى الكولاجين، الذي يتواجد في العظام والمفاصل والدم والعضلات والغضاريف. يشكل الكولاجين، الذي يعد أهم بروتين لبشرة ذات مظهر صحي ويمنحها المرونة والقوة، ثلث بروتين الجسم الكلي. لكن يبدأ إنتاج الكولاجين في التباطؤ مع التقدم في العمر.الأطعمة الغنية بالكولاجينتنصح استشارية التغذية روبالي داتا بأنه "من المهم الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالكولاجين لمنع بشرتنا من الشيخوخة، بخاصة أن انخفاض الكولاجين يؤدي إلى المعاناة من مشاكل مثل تيبس المفاصل وهشاشة العظام".





1. الدجاج

إن الدجاج غني بالأحماض الأمينية، التي تلعب دورًا مهمًا في إنتاج الكولاجين في جسم الإنسان. وتوصلت العديد من الدراسات من جميع أنحاء العالم إلى أن بعض أجزاء الدجاج، تحديدًا الرقبة والغضاريف تعد مصدرًا كبيرًا للكولاجين ويمكن أن تساعد في علاج التهاب المفاصل.



2. الأسماك

تعتبر الأسماك مصدرًا قويًا للأحماض الأمينية والمعادن الأساسية مثل الزنك والنحاس التي تساعد في إنتاج الكولاجين في الجسم. تحتوي الأسماك أيضًا على دهون صحية تساعد على تعزيز توهج البشرة وصحتها.



3. ثمار الحمضيات

يحتوي الليمون والفواكه الحمضية الأخرى على كمية جيدة من مضادات الأكسدة وفيتامين C، والتي لا تساعد فقط في إنتاج الكولاجين ولكن أيضًا تطرد السموم، مما يؤدي إلى تغذية البشرة بشكل جيد. وتساعد ثمار الليمون في مكافحة التهاب الجلد أيضًا. وتوضح دكتورة داتا أن الكولاجين يتوافر في العديد من الأطعمة اليومية "بشكل طبيعي في الغالب في البروتينات الحيوانية؛ وتحتوي الأطعمة النباتية أيضًا على عدد من العناصر الغذائية المهمة التي تساعد على إنتاج الكولاجين في أجسامنا"، وذكرت 5 خيارات من الأطعمة الغنية بالكولاجين كما يلي:1. الدجاجإن الدجاج غني بالأحماض الأمينية، التي تلعب دورًا مهمًا في إنتاج الكولاجين في جسم الإنسان. وتوصلت العديد من الدراسات من جميع أنحاء العالم إلى أن بعض أجزاء الدجاج، تحديدًا الرقبة والغضاريف تعد مصدرًا كبيرًا للكولاجين ويمكن أن تساعد في علاج التهاب المفاصل.2. الأسماكتعتبر الأسماك مصدرًا قويًا للأحماض الأمينية والمعادن الأساسية مثل الزنك والنحاس التي تساعد في إنتاج الكولاجين في الجسم. تحتوي الأسماك أيضًا على دهون صحية تساعد على تعزيز توهج البشرة وصحتها.3. ثمار الحمضياتيحتوي الليمون والفواكه الحمضية الأخرى على كمية جيدة من مضادات الأكسدة وفيتامين C، والتي لا تساعد فقط في إنتاج الكولاجين ولكن أيضًا تطرد السموم، مما يؤدي إلى تغذية البشرة بشكل جيد. وتساعد ثمار الليمون في مكافحة التهاب الجلد أيضًا.

4. الخضروات الورقية

تعتبر الخضروات الورقية مثل السبانخ والخس وغيرها من الأطعمة الخارقة، لأنها تحتوي على كل العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم للنمو والتغذية بشكل عام. كما تحتوي على الكلوروفيل، والذي وفقًا لبعض الدراسات، يلعب دورًا رئيسيًا في إنتاج الكولاجين.



5. الفلفل الحلو

يحتوي الفلفل الحلو على فيتامين C ومضادات الأكسدة والأحماض الأمينية والعديد من المعادن الأساسية التي تساعد على تعزيز صحة الجلد. يحتوي الفلفل على مركب مضاد للالتهابات يسمى الكابسيسين والذي يمكن أن يساعد في مكافحة شيخوخة الجلد.