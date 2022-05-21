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المرأة

ظهرت داخل طائرة خاصة.. جويل مردينيان تلفت الأنظار بفستان مُثير بنقشة النمر شاهدوا الصور

Lebanon 24
21-05-2022 | 23:00
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نشرت مقدمة البرامج وخبيرة التجميل جويل مردينيان صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وظهرت جويل داخل طائرة خاصة أثناء توجهها إلى مدينة "كان" الفرنسية لحضور المهرجان السينمائي.

 

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A post shared by Joelle Mardinian (@joellemardinian)


 
 
 

ولفتت جويل الأنظار بإطلالتها، حيث ارتدت فستانا مثيرا بنقشة النمر ، يتميز بفتحة عند منطقتي الصدر والبطن، وأيضا عند الجانب.

 

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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