ظهرت داخل طائرة خاصة.. جويل مردينيان تلفت الأنظار بفستان مُثير بنقشة النمر شاهدوا الصور

نشرت مقدمة البرامج وخبيرة التجميل جويل مردينيان صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.
وظهرت جويل داخل طائرة خاصة أثناء توجهها إلى مدينة "كان" الفرنسية لحضور المهرجان السينمائي.
Advertisement
View this post on Instagram
A post shared by Joelle Mardinian (@joellemardinian)
A post shared by Joelle Mardinian (@joellemardinian)
View this post on Instagram
A post shared by Joelle Mardinian (@joellemardinian)
ولفتت جويل الأنظار بإطلالتها، حيث ارتدت فستانا مثيرا بنقشة النمر ، يتميز بفتحة عند منطقتي الصدر والبطن، وأيضا عند الجانب.