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المرأة
ممثلة مشهورة تهاجم منتقدي ياسمين صبري بعد انفصالها عن زوجها
Lebanon 24
22-05-2022
|
11:00
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خلال استضافتها في برنامج "الراديو بيضحك" الذي تقدمه فاطمة مصطفى عبر الراديو 9090، انتقدت الفنانة وفاء عامر التدخل بشكل زائد في حياة الفنانين الشخصية وإطلاق الشائعات حولهم.
وهاجمت وفاء منتقدي النجمة ياسمين صبري بعد طلاقها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ومحاولتهم التدخل في حياتهما الخاصة، قائلة: "إحنا بنحب النجم زيادة وبنبقى عايزين نعرف كل حاجة عنه، بس مش لازم نقول خدت كام مليار دا كلام فاضي، الناس بيسيبوا بعض باحترام".
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وأضافت: "يجب أن تشمل الرقابة قنوات يوتيوب، لأن بعض القنوات لديها مشاهدات بالملايين ويمكن أن تستغل بطريقة خاطئة، وبعضها يطلق شائعات فظيعة ممكن أن تضر مصر والعالم العربي".
وأعربت وفاء عامر عن سعادتها بالانضمام إلى أسرة مسلسل "الشادر" الذي تعود به ياسمين للشاشة، قائلة: "بحب كواليسها وأدبها، بتحترم اللي أكبر منها وبنت لطيفة لا تتدخل فيما لا يخصها، وأنا غير محتاجة أتكلم عنها كويس عشان أشتغل في المسلسل".
المصدر: لها
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