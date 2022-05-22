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المرأة

زوجة راغب علامة بالمايوه... هكذا بدت مع صديقتها من داخل حوض السباحة! (صورة)

Lebanon 24
22-05-2022 | 08:30
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نشرت جيهان علامة، زوجة الفنان راغب علامة، صوراً لها عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام" وهي تقضي نهار الأحد داخل حوض السباحة برفقة صديقتها. وظهرت جيهان بالمايوه، إلا أنها أخفت جسدها بـ"ستيكر".
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