زوجة راغب علامة بالمايوه... هكذا بدت مع صديقتها من داخل حوض السباحة! (صورة)

نشرت جيهان علامة، زوجة الفنان راغب علامة، صوراً لها عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام" وهي تقضي نهار الأحد داخل حوض السباحة برفقة صديقتها. وظهرت جيهان بالمايوه، إلا أنها أخفت جسدها بـ"ستيكر".

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