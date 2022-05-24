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المرأة
أول ظهور لريهانا منذ الإعلان عن خبر إنجابها طفلها الأول.. كيف بدت؟ (صور)
Lebanon 24
24-05-2022
|
05:00
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بعد أيام من انتشار خبر إنجاب النجمة العالمية ريهانا طفلها الأول من المغني آيساب روكي، التقطت عدسات كاميرات "الباباراتزي" صوراً توثق لأول ظهور لريهانا بعد الولادة، وانتشرت هذه الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.
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الأسبوع الماضي أفاد تقرير على موقع "تي.إم.زد" بأن مغنية البوب ريهانا ومغني الراب آيساب روكي رُزقا بمولودهما الأول. وقال الموقع، نقلاً عن مصادر مطلعة، إن ريهانا (34 عاماً) وضعت في 13 أيار في لوس أنجلوس.
ولم يرد ممثلون عنهما على طلبات للتعليق. وأعلن الزوجان حمل ريانا في كانون الثاني الماضي. وقال مغني الراب لمجلة (جي.كيو) في أيار 2021 إن ريانا "حب حياتي" وإنه يريد أن يصبح أباً.
التقطت عدسات الكاميرا الظهور الأول للنجمة العالمية وهي تستمتع في نزهة قصيرة برفقة حبيبها، إلا أن الطفل لم يكن معها، حيث ظهرت بإطلالة تدل على أنها أنجبت منذ مدة قريبة.
حيث ظهرت ريهانا بإطلالة فوضوية وهي ترتدي ملابس "أمومة"، حيث ارتدت هودي فضفاضاً نسّقته مع بنطال عريض باللون الأسود، واعتمدت تسريحة غير مرتبة حيث رفعت شعرها بالكامل للأعلى.
بينما كشفت النجمة البالغة من العمر 33 عاماً -بحسب عدد من المصادر- عن خطة مفاجئة بعد قدوم طفلها الأول، حيث أعلنت أنها تخطط للانتقال إلى بربادوس وذلك لتربية طفلها هناك.
المصدر: عربي بوست
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