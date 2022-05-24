ممثلة شقراء شهيرة تتعرض للإصابة أثناء تصوير فيلم مع تامر حسني (صورة)

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن تعرضها لكدمة شديدة في ركبتها، أثناء تصوير أحدث أفلامها "بحبك" من بطولة وتأليف وإخراج النجم تامر حسني، والمقرر الانتهاء من تصويره بأسرع وقت ممكن للحاق بموسم أفلام عيد الأضحى 2022.هنا الزاهد نشرت صورة من كواليس تصوير الفيلم تظهر احمرارا شديدا في ركبتها اليسرى، وعلقت عليها عبر خاصية الاستوري بحسابها على الانستغرام: إصابات التصوير المستمرة في الركبة.

ومن المقرر أن تشارك هنا الزاهد في فيلم «بحبك»، الذي من المقرر أن يعرض خلال موسم عيد الأضحى المقبل، من بطولة تامر حسنى، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة، شهد الشاطر، عالية راشد.