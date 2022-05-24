ظهرت بلقطات حميمة مع زوجها.. جويل مردينيان بفستان أزرق مُثير جداً والجمهور: "هيدا لبس او قميص نوم"؟ (صور)

لفتت مقدمة البرامج وخبيرة التجميل جويل مردينيان الأنظار خلال مشاركتها في مرجان "كان" السينمائي حيث ارتدت فستانا مُثيرا باللون الأزرق مكشوفا عند منطقة الصدر ويتميز بفتحة طويلة لأعلى الساق.





جويل ظهرت برفقة زوجها كمال قدورة وتم تداول صور رومنسية لهما خلال مشاركتهما في المهرجان، وظهرا وهما يقبلان بعضهما.

إطلالة جويل عرضتها للكثير من الانتقادات، ومن بين التعليقات على الصور: "منحبك بس لبسك اوفر"، "هيدا لبس ولا قميص نوم"، شو هيدا"، شو القصة يا جويل؟" ما رأيكم بإطلالتها؟