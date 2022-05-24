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المرأة

ظهرت بلقطات حميمة مع زوجها.. جويل مردينيان بفستان أزرق مُثير جداً والجمهور: "هيدا لبس او قميص نوم"؟ (صور)

Lebanon 24
24-05-2022 | 03:15
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لفتت مقدمة البرامج وخبيرة التجميل جويل مردينيان الأنظار خلال مشاركتها في مرجان "كان" السينمائي حيث ارتدت فستانا مُثيرا باللون الأزرق مكشوفا عند منطقة الصدر ويتميز بفتحة طويلة لأعلى الساق.

 

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A post shared by Joelle Mardinian (@joellemardinian)

 

جويل ظهرت برفقة زوجها كمال قدورة وتم تداول صور رومنسية لهما خلال مشاركتهما في المهرجان، وظهرا وهما يقبلان بعضهما.

 

إطلالة جويل عرضتها للكثير من الانتقادات، ومن بين التعليقات على الصور: "منحبك بس لبسك اوفر"، "هيدا لبس ولا قميص نوم"، شو هيدا"، شو القصة يا جويل؟" ما رأيكم بإطلالتها؟

المصدر: "رصد" لبنان 24
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