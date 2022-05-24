عارضة أزياء لبنانية تخطف الأنظار في مهرجان "كان".. ارتدت عقداً صُنع من 369 حبة ألماس! (صور)

شاركت عارضة الأزياء اللبنانية، نور عريضة، في فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ 75، والتي تستمر لغاية 28 أيار الحالي بصفتها سفيرة لدار Boucheron العالمي للمجوهرات.

ولفتت نور الانظار على السجادة الحمراء بإطلالتها المميزة، حيث اختارت تصميما يتألف من قطعتين باللون الأبيض من مجموعة جيفانشي Givenchy، كما تزينت بعقد أيقوني من تصميم الدار مصنوع من 369 حبة ألماس، واستغرق العمل عليه حوالي 2000 ساعة

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A post shared by Nour Arida (@nouraridaofficial)





وكانت نور شاركت المتابعين على إنستغرام بمجموعة صور ومقاطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة، ظهرت فيها خلال التحضيرات من الشعر والمكياج وصولاً لارتدائها العقد الذي تطلب دقة في وضعه حول عنقها.