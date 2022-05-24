والدة ياسمين صبري تتفوق على ابنتها وتحقق إنجازات.. والجمهور يقارن بين جمالهما (صور)



ونشرت نسرين، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، صوراً لها من أمام حمام السباحة، مرتدية الميداليات الأربع التي حصدت عليها، وعلقت قائلة: "..ربحت اليوم 4 ميداليات ذهبية في بطولة كأس مصر. كانت في 50 م حرة، 200 م سباحة حرة، 100 م ظهر، وتتابع 4 × 50 م متنوع، غداً سباقات أخرى".

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حققت السيدة نسرين، والدة الفنانة ياسمين صبري، إنجازاً رياضياً جديداً، خلال الساعات الماضية، حيث أعلنت عن فوزها بـ4 ميداليات ذهبية في بطولة كأس مصر للسباحة.ونشرت نسرين، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، صوراً لها من أمام حمام السباحة، مرتدية الميداليات الأربع التي حصدت عليها، وعلقت قائلة: "..ربحت اليوم 4 ميداليات ذهبية في بطولة كأس مصر. كانت في 50 م حرة، 200 م سباحة حرة، 100 م ظهر، وتتابع 4 × 50 م متنوع، غداً سباقات أخرى".

الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي تحصد فيها والدة ياسمين صبري الميداليات الذهبية في السباحة، ضمن كأس مصر، بينما سبق أن كشفت في أوقات سابقة عن نيلها العديد من البطولات من خلال الصور ومنشورات، تشارك بها الجمهور عبر حسابها على "إنستغرام".





هذه الإنجازات الرياضية لوالدة ياسمين صبري دفعت الجمهور إلى التوقف أمامها، باعتبار أن الأم تتفوق على ابنتها الفنانة في نشاطاتها المتواصلة وحصدها للبطولات، مُشيدين بهمّة الأم، وحرصها رغم سنها على تحقيق الإنجازات التي تأتي ضمن قدرة النساء على التفوق بمنأى عن مراحلهن العمرية.

(زهرة الخليج)