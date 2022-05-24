بعد إخلاء سبيله بكفالة حسام حبيب يوضح ما حصل مع شيرين.. سلاح وأكثر!

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أخلت النيابة العامة سبيل الفنان حسام حبيب بكفالة قدرها عشرة آلاف جنيه بعد توجيه اتهام له بتهديد الفنانة شيرين عبد الوهاب بسلاح ناري، والتعدي عليها بألفاظ سب وقذف.وفي أول تعليق له بعد إخلاء سبيله، نفى حبيب، في تصريحات صحافية، استخدامه سلاحًا ناريًا "مسدس" في تهديد شيرين، عقب القبض عليه لتحريرها محضرًا ضده، بعدم التعرض لها ولابنتيها، وذكر أن السلاح الناري المضبوط بحوزته ملكه ومرخص، ويحمله بصفة قانونية.وقال حبيب، عقب القبض عليه إنه توجه إلى فيلا شيرين فجر الاثنين، للاتفاق على أعمال فنية، إلا أن خلافا نشب بينهما، ما دفعها للاتصال بشرطة النجدة، نافياً تهديدها أو الاعتداء عليها.وطالبت شيرين بالحصول على تعهد عليه، بعدم التعرض لها، ولابنتيها، وذلك بعد إبلاغها شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة مطالبة بالحصول على تعهد على الفنان حسام حبيب بعدم التعرض لها.من ناحية أخرى كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة أن الفنان يحمل سلاحا ناريا منتهي الترخيص منذ ثلاث سنوات، حيث تبين من فحص رخصة سلاحه أنها تنتهي في عام 2019، وتم تحريز سلاحه، وإحالته للنيابة العامة بتهمة حيازة سلاح دون ترخيص، علاوة على تهمة سب وقذف شيرين عبدالوهاب وابنتيها.