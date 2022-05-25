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المرأة

قصص حب أسطورية تنتظر هذه الابراج في صيف 2022.. هل أنتِ من بينها؟

Lebanon 24
25-05-2022 | 11:00
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رومانسية الصيف تختلف وبشكل كبير عن رومانسية بقية الفصول، فهناك الليالي الطويلة الحالمة، والكثير من الجلسات تحت أضواء النجوم والسهر وقصص الحب الملتهبة. فمن هي الأبراج المحظوظة في الحب في صيف 2022. تعرفي إلى الأبراج التي ستلتقي بتوأم روحها وتعيش قصة حب أسطورية خلال صيف 2022.

 

برج الجوزاء

كل شيء سيكون مختلفاً بالنسبة لبرج الجوزاء. يحمل لك صيف 2022 مفاجآت حلوة. قد تعرف لقاءً مهماً جداً، ويجذبك المجهول. تبتسم لك الأجواء العاطفية طوال الصيف فتستعيد السلام والهدوء ربما بعد فترة مـن الإنتكاسات. وإذا أردت أن ترتبط بصورة نهائية فستتاح لك الفرصـة، أمّا إذا أردت المغامرة فالأفلاك تلبي حاجتك أيضاً.

 

برج السرطان

يحمل صيف 2022 لبرج السرطان، بعض المفاجآت السارة لا بل إنقلاباً إيجابياً في حياتك الشخصية. قد تلتقي بحب حياتك وتنطلق بعلاقة جديدة تُولِّد في قلبك الحماسة والحب، ويكتب لها الإستمرارية. تميل أكثر إلى التحفظ إزاء الجديد رغم ذلك، وتفضّل أن تدرس وضعك بهدوء بعد أن تطمئن إلى حسن التجاوب معك.

برج الميزان

سيختبر برج الميزان قصة حب أسطورية في صيف 2022. تُوحي الأجواء بعشق وحرارة وميل لغزو القلوب والغوص في مغامرات عاطفية من دون التفكير في الغد. قد تتلاحق الأحداث الغير المنتظرة وتقلب بعض المقاييس والموازين، وباختصار تغوص في أجواء الحب من دون حساب للمستقبل.

 

برج الجدي

تُخيم عليك الأجواء الرومانسية في صيف 2022 ويحصل شيئاً لن تنساه، وتكون متحمساً جداً لجديد، وسعيداً بشخص يقتحم حياتك فجأةً. تُعبر عن عواطفك وتكون الإنفعالات شديدة جداً وتُعطي إهتماماً كبيراً للحبيب. قد تسمع كلاماً يُطرب قلبك من أجل تحقيق هدفاً يتعلق ربما في المستقبل.

 

برج الدلو

سيكون صيف 2022 مميزاً جداً بالنسبة لبرج الدلو. ستكون الحياة العاطفية مليئة بالكثير من الرومانسية. يحمل لك الفلك لقاءً مهماً وعذباً ويجعلك تستمتع بوقتك وتحلم أكثر. تحمل الطوالع الفلكية، علاقات صاخبة جداً، واحتفالات ومناسبات ومسؤوليات جديدة ونقاشات مهمة جداً. قد تبحث عن الحب خارج الإطار الإعتيادي أو تقع في الغرام على أثر لقاء غير متوقّع وذلك في أواخر آب 2022.

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المصدر: الجميلة
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