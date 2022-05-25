والدة لميس في "سنوات الضياع" تُصاب بمرض خطير.. ملامحها تغيرت بالكامل شاهدوا كيف أصبحت (صور)

فاجأت الممثلة التركية بيلور كالكافان، جمهورها بعدما أعلنت عن إصابتها بمرض سرطان الرئة، ونشرت صورا لها عبر صفحتها على إنستغرام وهي حليقة الرأس، برفقة صديقها المخرج التركي الشهير حمدي ألكان.

وعلقت بيلور كالكافان على الصورة قائلة: "زيارة خاصة من حمدي ألكان…. لم أكن أعلم أنك تحبني كثيراً، أنا سعيدة جداً، بارك الله فيك. حاولت تعديل الصورة قليلا لكن للأسف". وطلبت منه عدم الاتصال والاكتفاء بالرسائل النصية، لأنها مُتعبة.

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من جهته، شارك حمد ألكان الصورة عبر حسابه في إنستغرام، وعلق: "قلبك الجميل وطاقتك سيتغلبان على هذا المرض بيلور.. أنا معك دائماً".

وقالت الممثلة التركية في تصريحات صحفية، إنها تمكنت من اكتشاف سرطان الرئة، بعدما أصيبت بفيروس كورونا، وعلقت: "لو لم أصب بكورونا،، لربما اكتشفت السرطان في وقت متأخر، وهذا بالنسبة لي ولادة جديدة".

وتخضع كالكافان البالغة من العمر 60 عاماً للعلاج. وقالت: "أصبت بفيروس كورونا في شهر كانون الثاني الماضي، نجوت من الفيروس، لكن كنت أعاني من صعوبة في التنفس. ومع ذلك، لم أكن حتى أدخن. وخمنوا أن يكون الأمر بسبب نزلة البرد وأن كورونا تسبب الضرر".

وأشارت بيلور ، إلى أن تطور حالتها الصحية، دفعها لمراجعة الطبيب، وتم تصوير الرئة، ليتبين أن الورم خبيث، وقالت: "قرر الأطباء أن العلاج الكيماوي مناسب للحالة، بدلاً من خضوعي للجراحة، وعلاجي يسير على ما يرام بعد الجرعة الثالثة".

وتعتبر بيلور كالكافان، المعروفة بـ "بيلور في الوسط الفني التركي، واحدة من أبرز الممثلات في الوسط الفني والتي كان لها الكثير من الأعمال المعروفة فيها، وعرفت بأنها السيدة الغاضبة.

وتحظى بيلور، بشهرة واسعة، منذ سنوات، مع عرض أوّل مسلسل تركي مدبلج للعربية "سنوات الضياع"، حيث أدّت دور والدة لميس التي لعبت دورها الممثلة التركية توبا بويوكستون.