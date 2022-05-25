شام الذهبي مع عمرو دياب في صورة نادرة منذ 20 عاماً

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شارك المنتج السوري وطليق الفنانة أصالة، أيمن الذهبي، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة جمعته مع ولديه: "شام وخالد"، من مرحلة الطفولة في كواليس إحدى حفلات الفنان المصري عمرو دياب.وعن تاريخ الصورة، كشف أيمن الذهبي أنه تم التقاطها قبل عشرين عاماً، في كواليس إحدى السهرات الغنائية في سوريا، ضمن فعاليات "يوم الحب".وكتب الذهبي، في تعليقه على الصورة: "شام الذهبي ووالدها أيمن الذهبي، منظم حفل يوم الحب 2002 في سوريا، وصور من الحفل الذي وجد فيه جمهور ياباني".وظهرت "شام" وهي في مرحلة الطفولة، وكان الفنان المصري عمرو دياب يتوسط العائلة في الصورة التذكارية.