لعروس الصيف.. 5 أخطاء تؤثر على جمالك يوم زفافك

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إذا كنتِ تستعدين للزواج في موسم الصيف المقبل، فأنتِ الآن في مرحلة التحضيرات النهائية، وغالباً ما تسيطر عليكِ في هذه المرحلة أفكار عن مظهرك وإطلالتك يوم زفافك.الفستان والأكسسوارات والمكياج عناصر مهمة لإطلالة رائعة يوم زفافك، ولكن الأهم هو الاهتمام بجمالك وإبرازه لتكون إطلالتك فريدة لا مثيل لها. صفاء بشرتك ونضارتها، لمعان شعرك ومظهره المثالي، شكل أسنانك، جميعها عناصر لا تقل أهمية عن العناصر الخارجية لإطلالتك، بل تفوقها أهمية.لذا من المهم أن تهتمي بروتين العناية ببشرتك وشعرك، والأهم هو أن تستعيني بخبراء عند محاولة إدخال أي منتج جديد لروتين العناية بجمالك، وأن تبدئي في وقت مبكر للحصول على نتائج مثالية، وتجنب أي مفاجآت غير سارة.من الأمور التي تحافظ على جمالك يوم زفافك أيضاً، تجنب الأخطاء الشائعة التي تقع فيها العرائس بغرض إبراز الجمال، ولكنها في الحقيقة تؤدي إلى نتائج عكسية، وبعضها قد يكون كارثياُ. تابعي القراءة لتتعرفي إلى الأخطاء التي تؤثر على جمالك يوم زفافك، لتتجنبيها تماماً.1- استخدام الشمع لإزالة الشعر لأول مرة قبل الزفافإذا لم تقومي بعملية إزالة شعر منطقة البيكيني باستخدام الشمع من قبل، وقررتِ أن تستخدمي هذه الوسيلة قبل زفافك، فيجب أن تقومي بعملية إزالة الشعر من هذه المنطقة الحساسة باستخدام الشمع قبل موعد الزفاف بثلاثة أشهر على الأقل، لأن إزالة الشعر باستخدام الشمع في المرة الأولى، تسبب الشعور بالألم والتهيج وعدم الراحة التي لا ترغبين بها في يوم زفافك بالتأكيد.تنطبق نفس القاعدة أيضاً على إزالة شعر الوجه باستخدام الشمع، حيث يمكن أن يؤدي إلى حدوث تهيج شديد ببشرتك، مسبباً مشكلة كبيرة في مظهر وجهك يصعب حلها في وقت قصير.2- قص الشعر أو صبغه بلون جديد قبل موعد الزفاف بيومينإذا كنتِ ترغبين في تغيير لون أو قصّة شعرك قبل الزفاف، فيجب أن يحدث ذلك قبل موعد الزفاف بفترة كافية، حتى تتمكني من إصلاح أي مفاجآت غير سارة، مثل أن تكون القصّة غير مناسبة لشكل وجهك، أو اللون غير مناسب مع لون بشرتك، أو أي خطأ قد يقع فيه صالون التجميل.3- تغيير روتين العناية ببشرتك أو شعرك قبل الزفاف مباشرةيُفضل أن تلتزمي بروتين العناية ببشرتك وشعرك قبل الزفاف، ولكن إذا أردتِ في تجربة منتجات أكثر جودة أو من فئة سعرية أعلى، فيُفضل أن تستشيري خبير تجميل تثقين به، وأن يكون التغيير في روتين جمالك قبل موعد الزفاف بشهرين أو ثلاثة على الأقل، فبعض منتجات العناية بالبشرة أو الشعر قد تكون غير مناسبة لطبيعة جسمك، الأمر الذي يؤدي إلى نتائج غير مرضية، وهي مفاجأة لا ترغبين في الحصول عليها قبل زفافك مباشرة، فتأثير منتجات العناية بالبشرة يدوم لفترة غير طويلة، وقد يحتاج إلى شهور لإصلاح آثاره.4- التسميرالبشرة البرونزية جذابة، ولكن إجراء التسمير قبل الزفاف مباشرة هو قرار غير حكيم بالمرة، فالتسمير يجهد البشرة، كما يمكن أن يمنحكِ لوناً داكناً أكثر من المطلوب، ما يؤثر سلباً في مظهرك يوم زفافك، لذا التزمي بروتين العناية ببشرتك، وكوني واثقة بجمال لونك الطبيعي.5- تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على صبغاتتناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على صبغات، مثل الشوكولاتة والتوت والقهوة، يسبب اصفرار أسنانك، ما يقلل جاذبية ابتسامتك يوم زفافك، لذا تجنبي هذه الأطعمة والمشروبات قبل زفافك، ولا تنسي حجز جلسة تبييض أسنان لتتمتعي بابتسامة مشرقة يوم زفافك.