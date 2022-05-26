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المرأة

بعد طلاقها ياسمين صبري كنجمات هوليوود في مهرجان "كان".. شاهدوا كيف بدت (فيديو)

Lebanon 24
26-05-2022 | 05:00
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شاركت النجمة المصرية ياسمين صبري في فعاليات مهرجان "كان" السينمائي الذي يمتدّ من 17 أيار حتى الـ 28 منه.

 

ونشرت ياسمين صور وفيديو عبر حسابها على "إنستغرام" ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، حيث اختارت فستاناً لمّاعاً طويلاً باللونين الليلكي والزهري.

 

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A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri)


 
 

وكانت ياسمين انفصلت مؤخرا عن زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

 

ما رأيكم بإطلالتها؟

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