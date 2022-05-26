نجمات عدن إلى أزواجهن بعد الطلاق.. من هن؟

أعلنت بعض النجمات العرب عن عودتهن الى أزواجهن بعد الطلاق بفترة، وهذا الأمر يؤكد مدى الحب وقوة علاقتهن مع أزواجهن بالرغم من كل المشاكل التي أدت الى وقوع الطلاق بينهن وأزواجهن.

آخرهن النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب التي أصبحت حديث السوشيال ميديا بعد تسريب معلومات تفيد عودتها الى زوجها حسام حبيب الذي انفصلت عنه منذ فترة.

النجمة منة عرفة عادت لزوجها محمود المهدي الذي أعلن ذلك، مشيرًا إلى أنه تم إتمام الزفاف على زوجته في إطار ضيق اقتصر على أفراد العائلتين فقط، وتعتبر علاقة منة ومحمود من أكثر العلاقات إثارة للجدل داخل الوسط الفني، لما هو معروف عنهما بكثرة الانفصال عن بعضهما البعض والعودة مرة أخرى.

وفاجأت الممثلة المصرية ياسمين رئيس متابعيها بإعلانها عودتها لزوجها المخرج المصري هادي الباجوري وذلك بعد حوالي الشهرين على اعلان انفصالهما.

ومن نجمات الزمن القديم اللواتي أعلن العودة الى أزواجهن بعد الطلاق النجمة المصرية بوسي التي عادت لزوجها الراحل نور الشريف بعد 9 سنوات من الانفصال ليكمل حياته معها في آخر أيام حياته.