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المرأة

شقيقة ميغان ماركل تتّهمها بالتسبّب بسكتة دماغية لوالدها: "خطأ لا يُغتفر" (صورة)

Lebanon 24
26-05-2022 | 11:00
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اتّهمت سامانتا ماركل شقيقتها ميغان ماركل بالتسبب بإصابة والديهما توماس ماركل بسكتة دماغية خطِرة أدّت إلى ادخاله المستشفى بشكل طارئ.

وقالت سامانتا ماركل في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "والدي يتعافى في المستشفى... نطالب بالخصوصية للعائلة من أجل صحته ورفاهيته. هو يحتاج فقط إلى السلام والراحة". وأضافت: "إنها لمهزلة... كم تعرّض والدي للتعذيب وعانى صعوبات بسبب تجاهل أختي له في السنوات القليلة الماضية.. هذا خطأ لا يُغتفر".
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(لها)
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