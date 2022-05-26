Advertisement

المرأة

منة فضالي تنشر صورة من داخل حوض السباحة: "سافرت عبر الجنون لأجد نفسي"

Lebanon 24
26-05-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-956127-637891689899871579.jpg
Doc-P-956127-637891689899871579.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشعلت الفنانة منة فضالي مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" مجموعة صور ظهرت فيها بالمايوه أثناء تمضيتها إجازة الصيف في إحدى المدن الساحلية... وعلّقت منة على الصور قائلة: "لقد سافرت عبر الجنون لأجد نفسي، لم أعد أستطيع أن أجبر الأشياء على أن تطفو، فما يطفو يصطدم ويتحطم، لم يعد لديَّ سوى مساحة وطاقة للأشياء المخصصة لي فقط".
Advertisement
 
 
 
(لها)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2022-05-26
11:00 | 2022-05-26
08:00 | 2022-05-26
05:00 | 2022-05-26
04:15 | 2022-05-26
03:41 | 2022-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website