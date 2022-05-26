منة فضالي تنشر صورة من داخل حوض السباحة: "سافرت عبر الجنون لأجد نفسي"

أشعلت الفنانة منة فضالي مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" مجموعة صور ظهرت فيها بالمايوه أثناء تمضيتها إجازة الصيف في إحدى المدن الساحلية... وعلّقت منة على الصور قائلة: "لقد سافرت عبر الجنون لأجد نفسي، لم أعد أستطيع أن أجبر الأشياء على أن تطفو، فما يطفو يصطدم ويتحطم، لم يعد لديَّ سوى مساحة وطاقة للأشياء المخصصة لي فقط".

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(لها)