امرأة مجهولة تدَّعي أن جوني ديب والد طفلها... ما حقيقة ذلك؟

22
o
بيروت
27
o
طرابلس
22
o
صور
25
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
27
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
امرأة مجهولة تدَّعي أن جوني ديب والد طفلها... ما حقيقة ذلك؟
Lebanon 24
27-05-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أخذت المحاكمة بين جوني ديب وطليقته آمبر هيرد منعطفاً غريباً، عندما حملت امرأة مجهولة طفلها وصرخت نحو الممثل قائلة له: "هذا الطفل لك"!.
وجاء صراخ المرأة المجهولة خلال فترة الاستراحة من الجلسة، وذلك بعد أن غادر القاضي بيني أزكاريت قاعة المحكمة، وفقاً لما ذكرته صحيفة Daily Mail البريطانيّة.
Advertisement
وبدأت القصة عندما وقفت المرأة المجهولة وهي تقف مع طفلها أمام جوني ديب وصرخت قائلة: "جوني أنا أحبك، أرواحنا متصلة".
فالتفت إليها جوني ديب وابتسم لها ولوَّح لها بيده كما يفعل عادة بكل بساطة، وفقاً لما ذكرته شبكة Law&Crime Network.
ومن ثمّ حملت المرأة الطفل بين يديها، وادعت أن ديب هو والده عندما اقترب منها نائب المحكمة الذي اصطحبها إلى خارج قاعة المحكمة، ومنعها من دخولها مجدداً.
وتسببت هذه اللقطة بحدوث الكثير من الضجة في قاعة المحكمة قبل أن تتم تهدئة الحاضرين.
في حين أفاد مراسل شبكة Law&Crime Network فيما بعد بأنّ المرأة التي رفضت الإفصاح عن هويتها أكدت لاحقاً أنها كانت تمزح مع الممثل العالمي.
المصدر: عربي بوست
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
طرح "قوّاتي" مثير للاستغراب.. فكيف رد "الاشتراكي"
Lebanon 24
طرح "قوّاتي" مثير للاستغراب.. فكيف رد "الاشتراكي"
01:15 | 2022-05-27
27/05/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبيرٌ يفسّر تعميم مصرف لبنان الجديد.. ماذا قال؟
Lebanon 24
خبيرٌ يفسّر تعميم مصرف لبنان الجديد.. ماذا قال؟
11:42 | 2022-05-27
27/05/2022 11:42:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ واحد قد يقطع مصدراً للدولار في لبنان.. المفاجأة كبرى!
Lebanon 24
أمرٌ واحد قد يقطع مصدراً للدولار في لبنان.. المفاجأة كبرى!
03:30 | 2022-05-27
27/05/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV السابقة تدخل قريبا القفص الذهبي في اليونان.. تعرفوا إلى عريسها (صور)
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV السابقة تدخل قريبا القفص الذهبي في اليونان.. تعرفوا إلى عريسها (صور)
03:28 | 2022-05-27
27/05/2022 03:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن البنزين.. إليكم الجديد
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن البنزين.. إليكم الجديد
11:29 | 2022-05-27
27/05/2022 11:29:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
16:00 | 2022-05-27
5 أطعمة لذيذة تحمي طفلك من الإصابة بالأنيميا
14:00 | 2022-05-27
انتقادات حادة لمايان السيد بسبب إطلالتها الجديدة
11:00 | 2022-05-27
5 نصائح لمساعدة زوجك على التخلص من الوزن الزائد
09:10 | 2022-05-27
بعدما ظهرت بوجه شاحب.. نانسي عجرم بإطلالة مختلفة (صور)
08:00 | 2022-05-27
إسبانيا تعلن محاكمة شاكيرا... ما هي جريمتها؟
06:45 | 2022-05-27
زينب ابنة هيفا وهبي بالاصفر "الصارخ".. نسخة مطابقة عن والدتها (صور)
فيديو
هاتف "5G" جديد من "سامسونغ"... هذه مواصفاته وسعره منافس! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف "5G" جديد من "سامسونغ"... هذه مواصفاته وسعره منافس! (فيديو)
14:00 | 2022-05-27
28/05/2022 03:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارة "كروس أوفر" جديدة منافسة لـ"كيا" و"هيونداي"... تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
سيارة "كروس أوفر" جديدة منافسة لـ"كيا" و"هيونداي"... تعرفوا إليها (فيديو)
11:00 | 2022-05-27
28/05/2022 03:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لميريام كلينك ينتشر: رمت ثيابها وبدأت بالصراخ.. ما القصة؟
Lebanon 24
فيديو لميريام كلينك ينتشر: رمت ثيابها وبدأت بالصراخ.. ما القصة؟
03:00 | 2022-05-27
28/05/2022 03:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact