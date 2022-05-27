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المرأة

امرأة مجهولة تدَّعي أن جوني ديب والد طفلها... ما حقيقة ذلك؟

Lebanon 24
27-05-2022 | 05:00
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أخذت المحاكمة بين جوني ديب وطليقته آمبر هيرد منعطفاً غريباً، عندما حملت امرأة مجهولة طفلها وصرخت نحو الممثل قائلة له: "هذا الطفل لك"!. 

وجاء صراخ المرأة المجهولة خلال فترة الاستراحة من الجلسة، وذلك بعد أن غادر القاضي بيني أزكاريت قاعة المحكمة، وفقاً لما ذكرته صحيفة Daily Mail البريطانيّة.
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وبدأت القصة عندما وقفت المرأة المجهولة وهي تقف مع طفلها أمام جوني ديب وصرخت قائلة: "جوني أنا أحبك، أرواحنا متصلة".

فالتفت إليها جوني ديب وابتسم لها ولوَّح لها بيده كما يفعل عادة بكل بساطة، وفقاً لما ذكرته شبكة Law&Crime Network.

ومن ثمّ حملت المرأة الطفل بين يديها، وادعت أن ديب هو والده عندما اقترب منها نائب المحكمة الذي اصطحبها إلى خارج قاعة المحكمة، ومنعها من دخولها مجدداً.

وتسببت هذه اللقطة بحدوث الكثير من الضجة في قاعة المحكمة قبل أن تتم تهدئة الحاضرين.

في حين أفاد مراسل شبكة Law&Crime Network فيما بعد بأنّ المرأة التي رفضت الإفصاح عن هويتها أكدت لاحقاً أنها كانت تمزح مع الممثل العالمي.
 
 
 
المصدر: عربي بوست
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