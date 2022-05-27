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المرأة

إسبانيا تعلن محاكمة شاكيرا... ما هي جريمتها؟

Lebanon 24
27-05-2022 | 08:00
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أعلنت إسبانيا، محاكمة الفنانة العالمية شاكيرا، بسبب التهرب الضريبي.

وقالت محكمة برشلونة، في بيان لها، إن المغنية الكولومبية شاكيرا سيتم محاكمتها في إسبانيا بتهمة الاحتيال بـ14.5 مليون يورو (حوالي 15.5 مليون دولار أمريكي) من وزارة الخزانة، والتظاهر بعدم الإقامة في البلاد وإخفاء دخلها، والتهرب الضريبي.
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ورفضت محكمة برشلونة، استئناف شاكيرا، لتجنب المحاكمة، وأكدت أن هناك أدلة كافية لمحاكمتها نتيجة الشكوى التي رفعها مكتب المدعي العام ضدها عن ست جرائم ضد الخزانة العامة الإسبانية.
 
ودفعت شاكيرا بالفعل مبلغ 14.5 مليون يورو التي طالبت به مصلحة الضرائب الإسبانية - بالإضافة إلى ثلاثة ملايين أخرى في الفائدة – وذلك بعد اتهامها بارتكاب احتيال ضريبي مزعوم بين عامي 2012 و 20140.

وبعد أن علمت بقرار محكمة برشلونة، أعلنت المغنية أنها ستستمر في الدفاع عن براءتها في المحكمة مع فريقها القانوني، وأصرت على أن سلوكها في الأمور الضريبية "كان دائمًا بلا عيب".
 
وشددت على أن المحكمة لم تدخل لتقييم ما إذا كانت قد ارتكبت احتيالًا ضريبيًا "ولا ترفض الحجج التي أثارها الدفاع"، بل تقتصر على "استدعاء الأطراف لتقديم ادعاءاتهم في لحظة إجرائية غير الوقت الحالي، وأن رفض الاستئناف هو مجرد خطوة أخرى في العملية، والتي تستمر الآن في مسارها المعتاد".
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