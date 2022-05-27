5 نصائح لمساعدة زوجك على التخلص من الوزن الزائد

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اكتساب كيلوغرامات زائدة، كفيل بأن يقلل ثقة المرء بنفسه، لذا إذا كان زوجك يعاني من زيادة الوزن، حتى لو لم تكن زيادة كبيرة، فهو يحتاج إلى دعم منكِ للوصول إلى وزن صحي يعزز صحته العامة وثقته بنفسه.وبما أنكِ الداعم الأكبر والأهم لزوجك، عليكِ مساعدته على التخلص من الوزن الزائد، والنصائح التالية يمكن أن تفيدك في ذلك.1- أنشئي روتيناً غذائياً صحياً للأسرةأنتِ المسؤولة عن تحديد نمط حياة الأسرة، ابدئي بإنشاء روتين غذائي صحي يعتمد على الأطعمة الصحية مثل الخضروات والفواكه الطازجة والحبوب الكاملة والأسماك الدهنية والمكسرات، وخالياً من الوجبات السريعة والمقليات والمشروبات الغازية والسكر المصنّع.التزمي مع زوجك بالروتين الغذائي الصحي، وأيضاً باقي أفراد الأسرة من أجل الاستفادة باتباع نمط حياة صحي، وأيضاً لتشجيع زوجك على الالتزام بالطعام الصحي الذي يحافظ على وزنه الصحي.2- ضعي قوانين لوجبة العشاءوجبة العشاء خطيرة جداً، فهي آخر وجبة في اليوم، لذا يجب أن تكون خفيفة، وأن يكون موعدها قبل النوم بعدد ساعات كاف لهضمها.3- شجعي زوجك على المشاركة في إعداد الطعامالذهاب معاً للمتجر لاختيار الأطعمة الصحية، والعودة لإعدادها وطهوها معاً في المنزل، نشاط مشترك يشجع زوجك على الالتزام بالنمط الغذائي الصحي.4- شجعي زوجك على الالتزام بممارسة الرياضةممارسة الرياضة عنصر أساس في عملية التخلص من الوزن الزائد والوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه، لذا شجعي زوجك على ممارسة الرياضة والالتزام بمواعيد التمارين.يمكنكِ الاشتراك معه في ممارسة الرياضة، وهو ما يعود عليكما بالكثير من الفوائد، منها زيادة القرب بينكما، وقضاء وقت ممتع معاً، وتعزيز التواصل بينكما، والاستفادة نفسياً وجسدياً من نمط الحياة الصحي، علاوة على تشجيع زوجك على ممارسة الرياضة للوصول للوزن الصحي.5- قدّمي الدعم النفسي لزوجكيحتاج زوجك إلى الدعم من أجل البدء بخطوات خسارة الوزن الزائد مثل الالتزام بنمط غذائي صحي وممارسة الرياضة، كما يحتاج إلى الدعم عندما يتعثر في تحقيق هدفه، لذا تحلي بالصبر واللطف، ولا تتخلي عن دور الداعم الأكبر والجمهور الأهم لشريك حياتك، فهذا ما يحفزه على النجاح وتحقيق أهدافه.