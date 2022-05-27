22
o
بيروت
27
o
طرابلس
22
o
صور
25
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
27
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
انتقادات حادة لمايان السيد بسبب إطلالتها الجديدة
Lebanon 24
27-05-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
فاجأت الفنانة الشابة مايان السيد جمهورها بصور جديدة نشرتها عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام"، وظهرت خلالها بملامح متغيرة حيث ارتدت فستاناً أسود جذاباً مكشوف الظهر، واعتمدت تسريحة الشعر "الكيرلي" وطبّقت مكياجاً مختلفاً غيّر ملامحها... وتلقت مايان انتقادات حادة بسبب تلك الإطلالة التي وصفها البعض بالجريئة.
Advertisement
وكانت مايان السيد قد وجّهت رسالة الى منتقديها بعد رحلتها الأخيرة إلى المكسيك للاستمتاع بإجازة عيد الفطر، عبر حسابها في "تويتر"، قائلة: "عندما تختار أن تتجاهل وألا تعطي أهمية للتعليقات السلبية أو الحكم عليك من قبل الآخرين فإنك تصبح أكثر سعادة وتعيش بحرية... هذا الأمر حقاً غيّر حياتي للأفضل".
(لها)
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
طرح "قوّاتي" مثير للاستغراب.. فكيف رد "الاشتراكي"
Lebanon 24
طرح "قوّاتي" مثير للاستغراب.. فكيف رد "الاشتراكي"
01:15 | 2022-05-27
27/05/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبيرٌ يفسّر تعميم مصرف لبنان الجديد.. ماذا قال؟
Lebanon 24
خبيرٌ يفسّر تعميم مصرف لبنان الجديد.. ماذا قال؟
11:42 | 2022-05-27
27/05/2022 11:42:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ واحد قد يقطع مصدراً للدولار في لبنان.. المفاجأة كبرى!
Lebanon 24
أمرٌ واحد قد يقطع مصدراً للدولار في لبنان.. المفاجأة كبرى!
03:30 | 2022-05-27
27/05/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV السابقة تدخل قريبا القفص الذهبي في اليونان.. تعرفوا إلى عريسها (صور)
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV السابقة تدخل قريبا القفص الذهبي في اليونان.. تعرفوا إلى عريسها (صور)
03:28 | 2022-05-27
27/05/2022 03:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن البنزين.. إليكم الجديد
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن البنزين.. إليكم الجديد
11:29 | 2022-05-27
27/05/2022 11:29:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
16:00 | 2022-05-27
5 أطعمة لذيذة تحمي طفلك من الإصابة بالأنيميا
11:00 | 2022-05-27
5 نصائح لمساعدة زوجك على التخلص من الوزن الزائد
09:10 | 2022-05-27
بعدما ظهرت بوجه شاحب.. نانسي عجرم بإطلالة مختلفة (صور)
08:00 | 2022-05-27
إسبانيا تعلن محاكمة شاكيرا... ما هي جريمتها؟
06:45 | 2022-05-27
زينب ابنة هيفا وهبي بالاصفر "الصارخ".. نسخة مطابقة عن والدتها (صور)
05:00 | 2022-05-27
امرأة مجهولة تدَّعي أن جوني ديب والد طفلها... ما حقيقة ذلك؟
فيديو
هاتف "5G" جديد من "سامسونغ"... هذه مواصفاته وسعره منافس! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف "5G" جديد من "سامسونغ"... هذه مواصفاته وسعره منافس! (فيديو)
14:00 | 2022-05-27
28/05/2022 03:08:40
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارة "كروس أوفر" جديدة منافسة لـ"كيا" و"هيونداي"... تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
سيارة "كروس أوفر" جديدة منافسة لـ"كيا" و"هيونداي"... تعرفوا إليها (فيديو)
11:00 | 2022-05-27
28/05/2022 03:08:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لميريام كلينك ينتشر: رمت ثيابها وبدأت بالصراخ.. ما القصة؟
Lebanon 24
فيديو لميريام كلينك ينتشر: رمت ثيابها وبدأت بالصراخ.. ما القصة؟
03:00 | 2022-05-27
28/05/2022 03:08:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact