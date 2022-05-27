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المرأة

انتقادات حادة لمايان السيد بسبب إطلالتها الجديدة

Lebanon 24
27-05-2022 | 14:00
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فاجأت الفنانة الشابة مايان السيد جمهورها بصور جديدة نشرتها عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام"، وظهرت خلالها بملامح متغيرة حيث ارتدت فستاناً أسود جذاباً مكشوف الظهر، واعتمدت تسريحة الشعر "الكيرلي" وطبّقت مكياجاً مختلفاً غيّر ملامحها... وتلقت مايان انتقادات حادة بسبب تلك الإطلالة التي وصفها البعض بالجريئة.
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وكانت مايان السيد قد وجّهت رسالة الى منتقديها بعد رحلتها الأخيرة إلى المكسيك للاستمتاع بإجازة عيد الفطر، عبر حسابها في "تويتر"، قائلة: "عندما تختار أن تتجاهل وألا تعطي أهمية للتعليقات السلبية أو الحكم عليك من قبل الآخرين فإنك تصبح أكثر سعادة وتعيش بحرية... هذا الأمر حقاً غيّر حياتي للأفضل".

(لها) 

المصدر: لها
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