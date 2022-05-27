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المرأة

5 أطعمة لذيذة تحمي طفلك من الإصابة بالأنيميا

Lebanon 24
27-05-2022 | 16:00
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بعد إتمام الطفل العام الأول من عمره، يحتاج إلى مصادر غذائية تمد جسمه بالحديد حتى لا يُصاب بمرض فقر الدم أو ما يطلق عليه مرض الأنيميا، التي تؤدي إلى إصابة الطفل بالإجهاد والإرهاق المستمر، كما أشارت الدراسات إلى أن الطفل الذي يعاني من نقص الحديد، تقل قدرته على التحصيل الدراسي.
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ولأن تناول المكملات الغذائية يجب أن يكون تحت إشراف الطبيب، فإن البحث عن مصادر غذائية طبيعية تمد جسم طفلك بالحديد وتحميه من الإصابة بالأنيميا، يجب أن يكون هدف كل أم تحرص على حماية صحة طفلها. وفي ما يلي 5 أطعمة لذيذة يمكنكِ تقديمها لطفلك لإمداد جسمه بعنصر الحديد، كما أنها محببة للأطفال، فلن يحتاج طفلك إلى بذل مجهود كبير ليتناولها.
 
1- المقرمشات المصنوعة من القمح
الدقيق الذي يدخل في صناعة مقرمشات القمح، يحتوي على نسب عالية من الحديد المضاف، لذا فهذا النوع من المقرمشات مصدر لطيف لإمداد جسم طفلك بعنصر الحديد.
 
2- الشوكولاتة الداكنة
الشوكولاتة يحبها الصغار والبالغين، والشوكولاتة داكنة، تحتوي على نسبة عالية من الحديد، لذا تعد الشوكولاتة الداكنة اختياراً مثالياً لطفلك كتحلية مفيدة وصحية، ومصدر لذيذ للحديد.
 
3- الفواكه المجففة
تحتوي الفواكه المجففة على نسبة عالية من الحديد، على سبيل المثال؛ يحتوي نصف كوب من المشمش المجفف على حوالي 4 ملغم من الحديد، كما أنها تحتوي على الألياف التي تسبب الشعور بالشبع، علاوة على احتوائها على فيتامين أ المفيد للنظر، لذا فالفواكه المجففة إضافة مثالية لوجبات طفلك، وهي تصلح كوجبة خفيفة في المدرسة أو النادي.
 
4- الفطر
الفطر يُعد من أهم مصادر الحديد والبروتين النباتي، حيث يحتوي كل كوب من الفطر على حوالي 2 ملغم من الحديد، كما أنه يحتوي على الألياف، والمواد المضادة للأكسدة، ويمكنكِ إضافة الفطر للبيتزا أو شطائر البرجر التي يعشقها الصغار.
المصدر: نواعم
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