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المرأة

ظهرت بفستان من توقيع مصمم لبناني.. منى زكي تعدّل إطلالتها في "كان" لزيادة الاحتشام! (صور)

Lebanon 24
28-05-2022 | 05:00
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أعربت الممثلة المصرية منى زكي عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات مهرجان "كان" السينمائي، حيث أطلت على السجادة الحمراء بفستان أسود أجرت عليه تعديلا.

 

واستعرضت منى زكي فستانها على السجادة الحمراء، الذي اختارته باللون الأسود، كما نشرت هذه الإطلالة عبر حسابها في إنستغرام، وعلقت: "جاهزة لأضرب السجادة الحمراء.. بمعنى احتل الأنظار أو اجلب الانتباه".

 

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A post shared by Mona Zaki (@monazakiofficial)


 

وهذا الفستان من تصميم المصمم اللبناني جورج حبيقة لمجموعته خريف وشتاء 2023.

 

لكن اتضح على ما يبدو أن الفنانة المصرية أجرت تعديلات على الفستان الأصلي من المجموعة ذاتها، لزيادة الاحتشام في منطقة الصدر، فكانت في عرض الأزياء مفتوحة، لكن على منى زكي تم زيادة قطعة سوداء من نفس خامة الفستان.

المصدر: فوشيا
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