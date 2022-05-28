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المرأة

أبراج يقع الناس في حبها من النظرة الأولى.. هل أنتِ من بينها؟

Lebanon 24
28-05-2022 | 08:00
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القبول من المشاعر الفطرية التي لا يتدخل الإنسان فيها، حيث يشعر البعض بالحب تجاه شخص عن الآخر، بينما لا يتقبل بعض الأشخاص ولكن من دون وجود سبب واضح، ويعتقد أن بعض الأشخاص الذين ينتمون لبعض الأبراج الفلكية هم من الأشخاص التي تدخل القلب من نظرة عين، وفقاً لما ذكره خبير علم الفلك والأرقام رئيف رأفت.

 

إليكم الأبراج التي تقع في حبها من أول نظرة

 

 برج الأسد:

مولود برج الأسد من الأبراج التي يقع الناس في حبها من النظرة الأولى، وذلك لجاذبيته وأناقته، كما يعتبر هذا الشخص قادر على لفت الأنظار بدون مجهود، ويعتقد الكثير بأن الأسد مغرور، بسبب ثقته الزائدة بنفسه، وحرصه على أناقته، لذلك يمتلك القلوب من النظرة الأولى.

 

 برج الميزان:

برج الميزان من أكثر الأبراج الأنيقة، حيث تهتم بذاتها وتحرص على اختيار الملابس الأنيقة وتنسقها مع الإكسسوارات التي ترتديها، لذلك فهو ملفت للأنظار، كما يمتلك الطيبة والجمال فمعظم أشخاص مواليد الميزان من الشخصيات الجميلة التي تحمل ملامح جذابة.

 

 برج الحوت:

مولود برج الحوت هو شخص طيب ومحبوب وذكي جدًا وحساس لكنه يتمتع بجاذبية كبيرة جدًا، تجعله يتميز بسبب طيبة قلبه وأيضًا هو قادر على حل المشكلات بطريقة إيجابية .

 

برج الثور :

مولود برج الثور من أكثر الأبراج التي تتمتع بالعديد من المميزات فهو شخص قادر على امتلاك القلوب في وقت قصير، كما يتسم بأنه شخص مرح وقيادي مميز غير متسلط وجميع هذه الصفات تجعله محبوبا ومقبولا لدى الآخرين.

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المصدر: اليوم السابع
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