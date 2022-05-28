Advertisement

المرأة

بعد أقل من عام على زواجها.. دانا الحلبي تنفصل عن زوجها وتؤكد: "الرجال مثل بعضهم" (فيديو)

Lebanon 24
28-05-2022 | 11:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أكدت الفنانة دانا حلبي انفصالها رسميا عن زوجها المصور أيمن عباس، مؤكدة أنها عاشت معه قصة حب جميلة، إلا أن تلك العلاقة وصلت إلى خواتيمها، معلقة بالقول: "ما صار نصيب فانفصلنا".

 

وأكدت دانا أنها من النساء اللواتي لا يعرن أهمية لموضوع المادة، رافضة الحديث عن قيمة النفقة التي حصلت عليها بعد طلاقها.

 

وأضافت: "سأعيد تجربة الزواج في حال التقيت بالرجل المناسب، ولكني أصبحت على يقين أن كل الرجال متشابهين".

 

وأعربت حلبي عن سعادتها بالنجاح الذي تحققه أغنيتها الجديدة "كدة  "peace التي أخرجتها المنتجة فاتن درزي، مؤكدة أنها أنجزت هذه الأغنية خلال فترة زواجها، إذ يتضمن العمل اسم طليقها "أيمن".

 

كما تحدثت عن مشاركتها في مسلسل "العين بالعين" من بطولة الفنانين رامي عياش وسيرين عبد النور، إذ ستجسد شخصية امرأة عفوية و"مهضومة".

(فوشيا)

يذكر أن دانا قد أعلنت عن دخولها القفص الذهبي وذلك من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستغرام، في شهر تموز 2021.

 

وظهرت في الصورة يدها ويد أيمن عباس، حيث وشمت اسمه على يدها بينما وشم زوجها اسمها على يده، وعلّقت على الصورة: "مرتبطين للأبد".

 

Advertisement
المصدر: فوشيا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
11:00 | 2022-05-28
08:00 | 2022-05-28
05:28 | 2022-05-28
05:16 | 2022-05-28
05:00 | 2022-05-28
04:12 | 2022-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website