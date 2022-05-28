بعد أقل من عام على زواجها.. دانا الحلبي تنفصل عن زوجها وتؤكد: "الرجال مثل بعضهم" (فيديو)

أكدت الفنانة دانا حلبي انفصالها رسميا عن زوجها المصور أيمن عباس، مؤكدة أنها عاشت معه قصة حب جميلة، إلا أن تلك العلاقة وصلت إلى خواتيمها، معلقة بالقول: "ما صار نصيب فانفصلنا".

وأكدت دانا أنها من النساء اللواتي لا يعرن أهمية لموضوع المادة، رافضة الحديث عن قيمة النفقة التي حصلت عليها بعد طلاقها.

وأضافت: "سأعيد تجربة الزواج في حال التقيت بالرجل المناسب، ولكني أصبحت على يقين أن كل الرجال متشابهين".

وأعربت حلبي عن سعادتها بالنجاح الذي تحققه أغنيتها الجديدة "كدة "peace التي أخرجتها المنتجة فاتن درزي، مؤكدة أنها أنجزت هذه الأغنية خلال فترة زواجها، إذ يتضمن العمل اسم طليقها "أيمن".

كما تحدثت عن مشاركتها في مسلسل "العين بالعين" من بطولة الفنانين رامي عياش وسيرين عبد النور، إذ ستجسد شخصية امرأة عفوية و"مهضومة".

(فوشيا)

يذكر أن دانا قد أعلنت عن دخولها القفص الذهبي وذلك من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستغرام، في شهر تموز 2021.

وظهرت في الصورة يدها ويد أيمن عباس، حيث وشمت اسمه على يدها بينما وشم زوجها اسمها على يده، وعلّقت على الصورة: "مرتبطين للأبد".