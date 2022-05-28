زوجة فنان سوري تثير الجدل حول انفصالهما بعد تعرضها لحادث

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وأكدت الشابة السورية أنها تمكنت من إكمال طريقها، وتدبر أمورها دون أن تخبر أي أحد من أهلها، لأنها اعتادت منذ زمن أن تكون وحدها وهي"بمية رجال".



ولفتت إلى أنها لا تؤمن بالعين والحسد، لكنها تظن أن ما حدث معها هو "عين"، حامدة الله تعالى أنه لم يكن معها أحد من عائلتها في هذا الحادث، خاصة والدتها، وقالت الرهونجي: "إذا العين بدها تاخد حقها بالحديد.. الحمد لله"، مكررة أنها لا تحتاج أي أحد لمساعدتها، قبل أن تمازح متابعيها، وتوجه لهم سؤالاً عما إذا كانت الحياة جميلة بعد موتها؟ فاجأت خبيرة التجميل لمى الرهونجي، زوجة النجم يزن السيد متابعيها بإعلان تعرضها لحادث سير مروع، خلال قيادتها السيارة على طريق بيروت، وتركت من خلال تعليقها الكثير من علامات الاستفهام حول علاقتها الزوجية.وأكدت الشابة السورية أنها تمكنت من إكمال طريقها، وتدبر أمورها دون أن تخبر أي أحد من أهلها، لأنها اعتادت منذ زمن أن تكون وحدها وهي"بمية رجال".ولفتت إلى أنها لا تؤمن بالعين والحسد، لكنها تظن أن ما حدث معها هو "عين"، حامدة الله تعالى أنه لم يكن معها أحد من عائلتها في هذا الحادث، خاصة والدتها، وقالت الرهونجي: "إذا العين بدها تاخد حقها بالحديد.. الحمد لله"، مكررة أنها لا تحتاج أي أحد لمساعدتها، قبل أن تمازح متابعيها، وتوجه لهم سؤالاً عما إذا كانت الحياة جميلة بعد موتها؟

تفاعل المتابعون بشكل واسع مع منشورات الشابة، ورجع عدد كبير منهم بأنها تعيش في الوقت الحالي علاقة متوترة مع زوجها وهو الأمر الذي دعاها لعدم الاتصال به وطلب المساعدة. وما زاد من تلك الشكوك نشرت الرهونجي منشورا لاحقا، كتبت فيه: "شكراً لكل الظروف الي مرقت بحياتي، وخلتني كون جبارة وقوية، شكراً لأني مو بحاجة حدا بحياتي، شكراً إني ما بعرف اتكل على حدا، بشكر ربي إني ما بعرف اتلبك وانتظر رجال يسعفني بموقف، من يوم يومي بألف رجال، الفضل كله للمجتمع الجميل تبعنا اللي بخلي الصخر يحكي".



يذكر انها ليست المرة الاولى التي يضج فيها الاعلام بخبر انفصالها عن زوجها، خاصة وانهتا أعلنت على الهواء مباشرة، أنها لا تثق بزوجها، واتهمته بخيانتها عدة مرات.