كيف يمكن التخلص من البقع الداكنة؟

تعتبر البقع الداكنة من أكثر المشاكل شيوعاً بين السيدات، وتسبب لديهن قلة الثقة بالنفس، وبالتأكيد كل من تعاني من هذه المشكلة، تبحث عن الطرق المُثلى للتخلص من البقع الداكنة بشكل نهائي، وهنا ينبغي عليك الاعتماد على الخلطات الآمنة الخالية من أية مواد كيميائية، ويأتي دورنا من خلال إمدادك بمجموعة من الماسكات الطبيعية التي تخلصك من البقع الداكنة.

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ماسك الكاكاو، للتخلص من البقع الداكنة سريعاً



المكونات:

2 ملعقة كبيرة كاكاو.

ماء سلق المكرونة بدون ملح.

طريقة التحضير والاستخدام:

اخلطي الكاكاو مع ماء سلق المكرونة؛ لتحصلي على خليط كريمي.

اغسلي الوجه جيداً، ثم جففيه قبل استخدام الخليط.

استخدمي الخليط على الوجه، مع حركات دائرية من أسفل للأعلى.

اتركي الخليط على الوجه لمدة 25 دقيقة، وكرري الخليط مرة أسبوعياً.





المكونات:

ملعقة كبيرة من الزبادي.

5 ملاعق كبيرة من عصير البرتقال غير المحلى.

2 ملعقة كبيرة من الطحينة البيضاء.

طريقة التحضير والاستخدام:

ضعي جميع المكونات في وعاء مناسب واخلطيها جيداً؛ حتى تحصلي على قوام متماسك.

استخدمي الماسك على بشرة نظيفة، مع التدليك في حركات دائرية من أسفل لأعلى.

اتركي الماسك على الوجه لمدة 15 دقيقة، ثم اغسلي الوجه بالماء الفاتر.

رطبي الوجه بماء الورد، واحرصي على استخدام الماسك مرة أسبوعياً.



ماسك النشا وماء الورد ماسك الزبادي والبرتقالالمكونات:ملعقة كبيرة من الزبادي.5 ملاعق كبيرة من عصير البرتقال غير المحلى.2 ملعقة كبيرة من الطحينة البيضاء.طريقة التحضير والاستخدام:ضعي جميع المكونات في وعاء مناسب واخلطيها جيداً؛ حتى تحصلي على قوام متماسك.استخدمي الماسك على بشرة نظيفة، مع التدليك في حركات دائرية من أسفل لأعلى.اتركي الماسك على الوجه لمدة 15 دقيقة، ثم اغسلي الوجه بالماء الفاتر.رطبي الوجه بماء الورد، واحرصي على استخدام الماسك مرة أسبوعياً.ماسك النشا وماء الورد

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

حبة من الموز.

طريقة التحضير والاستخدام:

اخلطي المكونات السابقة مع بعضها جيداً.

طبقي الخليط على وجهك واتركيه حتى يجف.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ أولاً، ثم اغسليه بالماء البارد.

جففي وجهك جيداً باستخدام فوطة من القطن.

احرصي على تكرار الخلطة مرتين أسبوعياً؛ للحصول على نتائج مرضية.