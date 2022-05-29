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المرأة

ريتا حايك تنشر صورة مع شقيقتها... هل تُشبهها؟

Lebanon 24
29-05-2022 | 05:00
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نشرت الممثلة ريتا حايك، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، وهي برفقة شقيقتها جويس. ولاحظ المتابعون أنّ الاخيرة تُشبه ريتا كثيراً.
 
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ريتا حايك

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