ريتا حايك تنشر صورة مع شقيقتها... هل تُشبهها؟

نشرت الممثلة ريتا حايك، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، وهي برفقة شقيقتها جويس. ولاحظ المتابعون أنّ الاخيرة تُشبه ريتا كثيراً.

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