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المرأة

ممثلة لبنانيّة معروفة توجّه رسالة لجمهورها: "ما رح نموت من الجوع بلا لحمة ودجاج وسمك وخضرة"

Lebanon 24
29-05-2022 | 08:00
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وجّهت الممثلة ليليان نمري، رسالة لمتابعيها على "انستغرام"، تزامنا مع الغلاء الذي رافق إرتفاع سعر صرف الدولار.
وقالت نمري:
"لو الكل بيقاطع التجار بيتربوا، لو كلنا إيد وحدة ومنقاطع بس 3 أيام بتطلع صرختن، ما رح نموت من الجوع بلا لحمة ودجاج وسمك وخضرة وسوبرماركت، بس نحنا متنا من الكراهية والنكايات، نحنا متنا لانو في عالم معها ومش فرقانة معها، وعايشين عالمظاهر الخداعة والكذب والنفاق، نحنا متنا لانو ما منعترف بخيبات آمالنا، نحنا متنا من الغرور والتشبص والفتنة، نحنا متنا لانو تركناهم يقسمونا ويفرقونا ويكرهونا ببعض ونفكر معهم حق، نحنا متنا من إيدنا وقلتنا وطننا بإيدنا، ضيعانو فينا كلنا".
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