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المرأة

بيرين سات تستعد لأول ألبوم لها

Lebanon 24
29-05-2022 | 14:00
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يبدو أن قرارها بالتوقف عن الدراما التلفزيونية جعلها تخرج موهبتها الغنائية للنور. فلقد أنهت بيرين سات بطلة "العشق الممنوع" ألبومها الغنائي الأول قبل شهور، وساعدها فيه زوجها المغني كينان أوغلو.

إعجاب الجمهور
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بمجرد أن شاهدتها عدسات وكاميرات الصحفيين والمصورين برفقة زوجها كينان أوغلو في أحد المولات، سُئلت عن موعد إصدار ألبومها الغنائي الأول، لكن نفت بيرين سات أن يكون قد تحدد له موعد نهائي، وأكدت أنه بمجرد جهوزيته ستطرحه ووعدت الجمهور بأنه سينال إعجابهم كثيراً قائلةً: "بمجرد سماع الألبوم سيصبحون سعداء كثيراً، فالألبوم يستحق انتظارهم".

تصريح الشركة 
وبعيداً عن الألبوم، أكدت بيرين أنها بالفعل تستعد لفيلمها السينمائي الجديد عبر شاشة منصة نتفليكس العالمية، وسيجمعها مع كيفانش تاتليتوغ الشهير عربياً بـ"مهند" بعد نجاحهما معاً قبل سنوات في المسلسل التركي الأكثر مشاهدة "العشق الممنوع"، الذي تسبب بشهرتهما على عالمياً.
ورفضت بيرين الحديث عن المشروع لحين التصريح من قبل الجهة المنتجة، وكانت قد قدمت مشروعها الفني الأول عبر شاشة نتفليكس بمسلسل "عطية" الذي شاركت فيه بثلاثة مواسم ناجحة عبر شاشة المنصة.
 
(نواعم) 
المصدر: نواعم
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