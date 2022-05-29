نصائح للعناية بالبشرة.. لكل امرأة فوق الخمسين

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لكل امرأة فوق سن الخمسين، ومؤمنة بأن الجمال الخارجي يأتي من الداخل، وتريد أن تظهر دائماً بأفضل ما يمكنها، فهناك الكثير من النصائح التي ستساعدها في الحفاظ على بشرتها، والبقاء متألقةً ومشرقة.ضعي واقياً من الشمس كل يومربما من الملل جداً أن تسمعي باستمرار هذه النصيحة، لكن لو كانت هناك قاعدة جمالية واحدة يجب أن تُنصح بها جميع السيدات ستكون هذه النصيحة، حيث إن لا شيء يمكنه أن يضر بشرتك أكثر من التعرض لأشعة الشمس، إنه السبب الأول لسرطان الجلد، والسبب الرئيسي للبقع البنية والتجاعيد.لكن تذكري، أن واقيات الشمس ليست متساوية بالمقدار نفسه، لذا يجب أن تختاري واقيًا من الشمس لا يقل عن 30 SPF، ويجب أن تختاري واقيًا يحجب أشعة UVA وUVB.وهناك ثلاثة أشياء، يجب تذكرها أيضاً بمجرد العثور على الكريم الواقي من الشمس المناسب:ضعيه يومياً.. في كل الأجواءيجب أن تضعيه في كل الأيام الممطرة والمشرقة، إذ تخترق الأشعة فوق البنفسجية الغطاء السحابي حتى في أشد الأيام مطراً، كما أنه من المهم اعتياد استخدام واقي الشمس يوميًا.أعيدي وضعه على مدار اليوم، حيث يصر خبراء التجميل على ذلك، بغض النظر عن لون بشرتك.ضعي البعض منه فوق يديكِ، إذ يقول أطباء الأمراض الجلدية إنهم يستطيعون معرفة عمر المرأة من خلال النظر إلى يديها، بالإضافة إلى رقبتها.تأكدي من حصولك على المنظفات والمرطبات المناسبةمن المهم جدًا اختيار المنظفات والمرطبات وروتين العناية بالبشرة، المصممة لنوع بشرتك.وإذا كانت بشرتكِ دهنية، فاعتبري نفسكِ محظوظة، حيث تميل البشرة الدهنية إلى ظهور تجاعيد أقل، أما إذا كانت بشرتك حساسة، فيجب أن تختبري كل منتجاتك على رقبتك أو ذراعيك قبل استخدامها، إذ من الممكن أن يتسبب هذا المنتج الذي أحببته قبل بضع سنوات (مع تقدمك في العمر) الآن في حدوث احمرار.وربما لاحظت، أيضًا، أنه كلما تقدمت في العمر، أصبحت بشرتك أكثر جفافًا، حيث تعاني بشرتنا تباطؤاً في إنتاج الزيت ودوران الخلايا، خاصة بعد انقطاع الطمث، لذا لا تُهمليها.ماذا تفعلين في حال كانت بشرتكِ جافة؟للحفاظ على البشرة بعيداً عن جفافها، من المهم استخدام المنتجات المناسبة التي لا تزيل الرطوبة من الجلد، كما يجب عليكِ أيضًا التقشير، والأهم من ذلك أنكِ ستحتاجين إلى الحفاظ على رطوبة بشرتك طوال اليوم.إليكِ بعض النصائح، للحفاظ على بشرتك من الجفاف:لا تستخدمي الماء الساخن، حيث إنه يجرد بشرتك من الزيوت، وبدلاً من ذلك استخدمي الماء الفاتر، أو تخطي الماء ونظفي البشرة بكريم بارد.استخدمي منظفًا كريميًا مُصممًا للبشرة الجافة، ولا تنفقي ميزانيتك على العلامات التجارية الباهظة الثمن، التي تبقى على وجهك فقط لبضع دقائق، حيث تساعد الكريمات والزيوت السميكة والمرطبة على الاحتفاظ بالرطوبة، لذا ضعيها دائمًا في الليل وفي الصباح تحت المكياج.ضعي في اعتبارك الاستثمار في منتج يحتوي على حمض الهيالورونيك، الذي يعد أحد أهم الاتجاهات في مجال العناية بالبشرة في الوقت الحالي، إذ ينفخ حمض الهيالورونيك الجلد بشكل فعال، ويساعد البشرة على امتصاص الرطوبة والاحتفاظ بها.قشري على الأقل أسبوعيًا إذا كانت بشرتك جافة، فمن المحتمل أن تكون بشرتك متقشرة، لذا يجب عليك تقشيرها مرة أو مرتين في الأسبوع.وللحفاظ على ترطيب بقية جسمك، ابتعدي عن تجفيف الصابون في الحمام، واختاري غسول الجسم الكريمي بدلاً من ذلك.