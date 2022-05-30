Advertisement

المرأة

بعد احتفالها بالمناولة الأولى لابنتها.. نادين نسيب نجيم "عرابة" لتوأم شاهدوا كيف بدت (صور وفيديو)

Lebanon 24
30-05-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-957306-637894928132623859.png
Doc-P-957306-637894928132623859.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بعد أيام على احتفالها بالمناولة الأولى لابنتها "هافين" تم تداول صور وفيديوهات للممثلة نادين نسيب نجيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الاحتفال بعمادة توأم صديقتها المقربة نتالي نصرالله، وهما الطفلتان "آيفي" و"آيانا".

 

وكانت نادين "عرابة التوأم"، وارتدت تنورة قصيرة وبلايزر باللون الأبيض مع "توب" ضيق ملون ونسقت مع ثيابها حذاء باللون الأخضر.

Advertisement

 
 

وبدت نادين سعيدة وظهرت في أحد الفيديوهات وهي ترقص مع الطفلة "آيانا".

 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2022-05-30
11:00 | 2022-05-30
08:00 | 2022-05-30
05:00 | 2022-05-30
04:00 | 2022-05-30
03:00 | 2022-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website