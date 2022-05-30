بعد احتفالها بالمناولة الأولى لابنتها.. نادين نسيب نجيم "عرابة" لتوأم شاهدوا كيف بدت (صور وفيديو)

بعد أيام على احتفالها بالمناولة الأولى لابنتها "هافين" تم تداول صور وفيديوهات للممثلة نادين نسيب نجيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الاحتفال بعمادة توأم صديقتها المقربة نتالي نصرالله، وهما الطفلتان "آيفي" و"آيانا".

وكانت نادين "عرابة التوأم"، وارتدت تنورة قصيرة وبلايزر باللون الأبيض مع "توب" ضيق ملون ونسقت مع ثيابها حذاء باللون الأخضر.

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وبدت نادين سعيدة وظهرت في أحد الفيديوهات وهي ترقص مع الطفلة "آيانا".