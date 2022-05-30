نصائح لحماية بشرة طفلك من شمس الصيف الحارقة

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مع دخول موسم الصيف وبدء الإجازة الصيفية، ينطلق الأطفال للعب في الهواء الطلق، وممارسة الأنشطة البدنية التي تساعدهم على البقاء بعيداً عن الشاشات، وتحافظ على صحتهم البدنية والنفسية، ولكن في موسم الصيف هناك ضيف غير مرغوب فيه، الشمس.شمس الصيف شديدة الحرارة وأشعتها حارقة، والأطفال يمتلكون بشرة رقيقة وحساسة، لذا يجب حماية طفلك من الإصابة بحروق البشرة نتيجة التعرّض المباشر لأشعة شمس الصيف الحارقة.وفي ما يلي 5 نصائح مهمة وبسيطة لحماية بشرة طفلك من شمس الصيف الحارقة:يعتقد البعض أن الأطفال لا يصابون بسرطان الجلد، لذا لا داعي لتطبيق واقي الشمس، لكن العوامل الوراثية قد تجعل الطفل معرّضاً للإصابة بسرطان الجلد، ما يجعل تطبيق واقي الشمس على جلد الطفل قبل التعرّض لأشعة الشمس المباشرة أمراً ضرورياً، فواقي الشمس يحمي جلد طفلك من الإصابة بسرطان الجلد، كما يحميه من الإصابة بحروق الشمس.من المهم أيضاً أن تعيدي تطبيق واقي الشمس على جلد طفلك كل 3-4 ساعات، إذا كان سيقضي وقتاً طويلاً خارج المنزل.تجنبي تعرّض طفلك لأشعة الشمس المباشرة وقت الذروة.احرصي على أن يرتدي طفلك قبعة ذات حواف لحماية رأسه ووجهه من أشعة الشمس الحارقة.شجعي طفلك على الإكثار من شرب الماء والسوائل على مدار اليوم.احرصي على أن يحتوي النظام الغذائي لطفلك على الخضروات والفواكه الطازجة التي تحتوي على نسبة عالية من السوائل.وفي حالة إصابة الطفل بحروق في البشرة نتيجة التعرّض لأشعة الشمس المباشرة، فهناك ثلاثة أنواع من حروق الشمس: خفيفة ومتوسطة وشديدة، ويُتعامل مع حروق الشمس حسب درجتها:1- التعامل مع حروق الشمس الخفيفة والمتوسطة:انقلي طفلك فوراً إلى مكان بارد بعيد عن أشعة الشمس.حمّميه بالماء الفاتر.ضعي كمادات باردة على مناطق الجلد المصاب.استشيري الطبيب ليصف لكِ أحد أنواع الكريمات المضادة للالتهاب.2- التعامل مع حروق الشمس الشديدة يكون عبر التوجه فوراً إلى المستشفى، حيث تظهر على الطفل علامات خطيرة مثل:الحمى.لجلد المشدود.- ظهور البثور وانتشارها على الجلد المصاب.