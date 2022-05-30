6 عادات قد تتسبب في تساقط رموشك

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بلا شك إن الرموش الكثيفة هي أحد الأمور التي تزيدك جمالاً، وسواءً كنتِ تضعين ظلال عيون جريئة أو بسيطة، فإن إضافة طبقتين من الماسكارا، أو وضع بعض الرموش الاصطناعية، أو تفريش رموشك لتبدو أطول وأكثف يمكن أن تحول المظهر على الفور إلى الشعور بالكمال.لكن للحفاظ على مظهر رموشك بصحة جيدة، فإنها تتطلب العناية والاهتمام المناسبين، لذا فكري في تنظيفها بلطف ليلاً أو إضافة وضع مصل يقوم بتطويلها إلى روتينك، حتى لا تصبح رموشكِ ضعيفة وهشة وتتساقط.وبالإضافة إلى الرعاية المناسبة، يجب أيضًا أن تكوني حذرة من بعض العادات التي تقومين بها وقد تضر برموشك، وإليكِ ست عادات ربما لم تدركيها، لكنها تتسبب في فقدان الرموش وتلفها.استخدام أداة تجعيد الرموشإذا كنتِ من الأشخاص ذوي الرموش الطويلة، التي تلتصق بشكل مستقيم، فمن المحتمل أنكِ لا تمضين يومًا دون استخدام أداة تجعيد الرموش.ولكن لسوء الحظ، يمكن أن يؤدي استخدام أداة تجعيد الرموش بشكل متكرر إلى إضعاف الشعر، ما قد يؤدي في النهاية إلى تكسره، حيث تقوم هذه الأداة بتضييق الخناق على الرموش لجعلها تنثني، وعندما تضغط بشكل متكرر على نفس المنطقة، ويتسبب ذلك في ضرر للرموش من خلال إضعاف شعر الرمش، ما قد يؤدي إلى تكسرها.أفضل طريقة لحماية رموشك هي تجنب تجعيد الرموش تمامًا. ومع ذلك، يمكنكِ استخدامه بحرص وباعتدال، كما هي الحال في المناسبات الخاصة.التوتريقول الخبراء إن الإجهاد يمكن أن يؤدي إلى زيادة تساقط الشعر على رأسك، ويمكن أن يكون له تأثير مماثل على رموشك، حيث إن الإجهاد يدفع بصيلات الشعر إلى طور التيلوجين، المعروف أيضًا بالمرحلة السباتية، التي تسبب تساقط الشعر، ويكون هذا نتيجة الإجهاد البدني أو العاطفي.ولحسن الحظ، أن الشعر يتجدد مع مرور الوقت بمجرد إزالة الضغوط. لذا اعتبري هذا تذكيرًا لطيفًا لإعطاء الأولوية لصحتك الجسدية والعقلية والعاطفية، لأنها لاتزال مفيدة في جميع جوانب حياتنا.الحصول على تمديدات الرموش ورفع الرموشإن الحصول على وصلات إطالة للرموش ورفع الرموش يمكن أن يتسبب في بعض الأحيان في تساقط بسيط لرموشك الطبيعية إذا لم يتم بشكل صحيح، لذا تأكدي من أن يكون من يضعها لكِ محترفًا ذا خبرة ومرخصًا، مثل خبير التجميل أو أخصائي التجميل، حيث إن خبير الرموش المتمرس سيكون قادرًا على اختيار الحجم المناسب للرموش، التي يجب الالتزام بها حتى لا تثقل رموشك الطبيعية.وضع الماسكارا ليلاً ونهاراًإن النوم وترك الماسكارا على الرموش يمكن أن يضر برموشك بأكثر من طريقة، إذ يمكن أن تتسبب الماسكارا في تساقط رموشك بسبب انسداد جذع الشعر، كما يمكن أن يزيد أيضًا من فرص الإصابة بالعدوى البكتيرية، وإذا لم يتم استخدام المنتج المناسب لتطهير الماسكارا، فقد يحدث التهاب وتهيج وعدوى، ما قد يؤدي في النهاية إلى فقدان الرموش.