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المرأة
أول ظهور لمي عز الدين بعد شائعة خطوبتها من أحمد أبو هشيمة!
Lebanon 24
30-05-2022
|
16:00
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في أول ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول شائعات عن ارتباطها برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عقب انفصاله عن الفنانة ياسمين صبري، خطفت النجمة مي عز الدين الأنظار بعدما نشرت على حسابها الخاص في "إنستغرام"، صوره ظهرت خلالها بإطلالة بسيطة وغير مبالغ فيها وهو ما نال إعجاب متابعيها.
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وتفاعل عدد من الفنانين مع إطلالة مي، حيث كتبت هاجر الشرنوبي: "سكر محلّي محطوط على كريمة"، فيما كتب عزوز عادل "يا سيدي"، وقال كريم الحسيني "العايقة"... وعلّق هاني عزب بقوله "في قمر يخض الناس كده؟".
(لها)
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