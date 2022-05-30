أخطاء تجنبيها أثناء غسل الوجه

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يورد موقع "ستيب تو هيلث" عدة أخطاء نرتكبها أثناء العناية بالوجه والتي تجعل بشرتك تبدو أكبر سنًا وقد تؤدي إلى ظهور التجاعيد والبقع.المشكلة تكمن في أن النوم دون غسل الوجه يجعل المكياج والتلوث والأوساخ تتراكم على وجهك ويسد المسامات، هذا يجعل من السهل ظهور حب الشباب والتجاعيد والعيوب.كل ما تحتاجينه هو تنظيف وجهك جيدًا بالماء والصابون. إذا كنت تفضلين شيئًا أكثر ترطيبًا، فما عليك سوى أن تجرّبي بخاخا يتكون من:نصف كوب من شاي البابونج.ملعقتين كبيرتين من ماء الخيار.ملعقتين كبيرتين من جل الصبار.اخلطي جميع المكونات واحفظيها في زجاجة برأس بخاخ، وعندما تنوين تنظيف وجهك، ضعي كمية كافية من الخليط، ثم قومي بالتنظيف بحركات دائرية وباستخدام كرة قطنية.اختمي الغسل بقليل من الماء العذب ثم اخلدي إلى الفراش. ستلاحظين بشرة أكثر نعومة وصحة ومثالية في صباح اليوم التالي.الخطأ الأكثر شيوعًا هو عدم نزع مكياجك، إذ يمكن استخدام كاشطات البشرة الطبيعية للتخلص من السموم والأوساخ التي تتراكم في أعماق بشرتك.من الناحية المثالية، يجب أن تستخدمي كاشط البشرة الذي يناسب نوع بشرتك.البشرة الحساسة، تحتاج إلى وضع كاشط لطيف ومرطب.إذا كانت بشرتك دهنية، فمن الضروري استخدام كاشطات للسيطرة على هذه المشكلة دون تجفيف بشرتك.ويحسن عدم استخدام الكشط لأكثر من مرة واحدة في الأسبوع ومرتين في أقصى الأحوال. بهذه الطريقة، ستنظّفين البشرة بعمق دون التخلّص من زيوت بشرتك الطبيعية.حتى لو قمت بإزالة كل مكياجك وغسل وجهك في الليل، فأنت بحاجة إلى غسل وجهك كل صباح، ضعي في اعتبارك أنه أثناء النوم، هناك بكتيريا تنمو في جلدك، وهناك عث وبقايا المنظفات في سريرك وملوثات في الهواء.لمنع حدوث هذه الأشياء، يجب أن تغسلي وجهك بالماء والصابون مع بخاخ التطهير الذي ذكرناه.إذا كانت بشرتك دهنية جدًا أو إذا ذهبت إلى صالة الألعاب الرياضية، فأنت بحاجة أيضًا إلى غسل وجهك.إذا كانت بشرتك شديدة الجفاف، ضعي القليل من الكريم المرطب بدلًا من غسل وجهك حتى لا تزيد مشكلتك سوءًا.