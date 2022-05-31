هربت ليلة زفافها رفضاً للعريس! إعلامية تكشف ما حصل معها خلال "ليلة العمر"! (فيديو)





حيث نشرت سما أحمد، مقطع فيديو تحدثت من خلاله عن الملابسات التي صاحبت تلك الأزمة، مؤكدة أن الأمر ليس كما يعتقد الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

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قالت سما في الفيديو: "والدتي تعبانة من فترة وجاتلها جلطة، والستات المصرية لما بيتعبوا بيحبوا يطمنوا على بناتهم. فقالت ليا يا سما عايزاكي تتجوزي فلان، فقلت لها حاضر لأني عايزة أريحها وتبقى مبسوطة". تصدر خبر هروب الإعلامية المصرية، سما أحمد، ليلة زفافها، مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خاصة بعد أن خرجت الإعلامية في فيديو توضح من خلاله تفاصيل ما جرى والأسباب التي دفعتها لذلك.حيث نشرت سما أحمد، مقطع فيديو تحدثت من خلاله عن الملابسات التي صاحبت تلك الأزمة، مؤكدة أن الأمر ليس كما يعتقد الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.قالت سما في الفيديو: "والدتي تعبانة من فترة وجاتلها جلطة، والستات المصرية لما بيتعبوا بيحبوا يطمنوا على بناتهم. فقالت ليا يا سما عايزاكي تتجوزي فلان، فقلت لها حاضر لأني عايزة أريحها وتبقى مبسوطة".





تابعت قائلة: "في عشرة أيام بس اتفقوا هنكتب الكتاب ونجيب الفستان. ولقيت نفسي بتجوز وأنا ماتكلمتش معاه ساعتين على بعض.. أنا مش عايزة أزعلها وأضايقها. فقلت حاضر هضغط على نفسي عشان أشوف الفرحة في عينيها؛ لأنها مريضة والحالة بتهدور".



فيما أوضحت سما أحمد: "أنا مخطوبة من بني آدم أول مرة يقعد جنبي، وأول مرة هيمسك إيدي. والمعازيم قالوا لي حاولي تنبسطي، لكن أنا كل اللي كان يهمني نظرة ماما إنها فرحانة". كما أشارت إلى أنها لا تعرف خطيبها جيداً، وعرضت على والدتها أن تتيح لها الفرصة من خلال فترة للخِطبة للتعرف على شريك حياتها، لكن والدتها رفضت وطلبت أن تتزوج مباشرة.تابعت قائلة: "في عشرة أيام بس اتفقوا هنكتب الكتاب ونجيب الفستان. ولقيت نفسي بتجوز وأنا ماتكلمتش معاه ساعتين على بعض.. أنا مش عايزة أزعلها وأضايقها. فقلت حاضر هضغط على نفسي عشان أشوف الفرحة في عينيها؛ لأنها مريضة والحالة بتهدور".فيما أوضحت سما أحمد: "أنا مخطوبة من بني آدم أول مرة يقعد جنبي، وأول مرة هيمسك إيدي. والمعازيم قالوا لي حاولي تنبسطي، لكن أنا كل اللي كان يهمني نظرة ماما إنها فرحانة".